羅馬名人賽／約克維奇本季首闖8強 下戰強碰錦織圭

2018-05-18 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



約克維奇今年賽季首度闖進8強。 美聯社 分享 facebook

塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在羅馬名人賽男單16強賽，以6：1、7：5拍落西班牙選手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas），今年賽季首度闖進8強，他開心地表示，這場比賽可說是過去1年來表現最好的幾場比賽之一，感覺漸入佳境。

去年在溫網止步8強後，約克維奇就因肘傷缺席大半球季，直到今年澳網才復出，不過他在男單16強以直落三盤成績不敵南韓「眼鏡俠」鄭泫，本賽季前6站都沒能闖過16強。

上周在馬德里網賽男單第2輪淘汰出局後，也讓約克維奇的現今男單世界排名下滑至第18，這也是他自2006年10月後最低的世界排名。本周約克維奇位列羅馬名人賽男單第11種子，過去曾在此賽事4度封王的他連過3關、以一盤未失之姿挺進8強，也是本賽季首嘗8強滋味。

約克維奇說：「我認為這可能是我在過去1年中，表現最好的幾場比賽之一，我感覺很好。過去我在羅馬總是打得很好，我只是試圖在這裡獲得更多能量，我覺得接下來的每場比賽都會變得更好。」

約克維奇的下一場將遇上同樣傷癒復出的日本好手錦織圭，「我期待著我們之間的大戰，幾年前我們有過一些精彩的對決。與他交手你會知道他會快速將球擊到球場各個角落，所以我必須要以正確的強度開始，嘗試控制比賽和執行戰術，不過這並不容易，因為他的狀態也十分不錯。」