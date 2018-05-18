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機車族也中槍！護航深澳電廠藉口多 民進黨把幹話當政績？

羅馬女網賽／對手傷退 謝淑薇不戰而勝晉女雙8強

2018-05-18 08:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

羅馬女網賽籤表唯一僅存的台將謝淑薇和澳洲搭檔嘉維洛娃（Daria Gavrilova），昨晚在女雙16強賽因對手大陸張帥和英國「一姊」孔塔（Johanna Konta）組合傷退，不戰而勝，晉級8強，下一場的對手是大會第8種子的「澳荷組合」組合芭蒂 （Ashleigh Barty）／素爾絲（Demi Schuurs）。

謝淑薇在羅馬女網賽是唯一身兼單、雙打的台將，在單打第2輪碰上英國「一姊」孔塔，以0：6、4：6敗下陣，繼續在雙打挺進，與澳洲組合嘉維洛娃首輪直落二過關後，在16強賽又碰上張帥／孔塔的「中英聯軍」，不過「台澳組合」兵不血刃，就因對手傷退晉級8強。

另外，「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）也在羅馬名人賽男單持續挺進，在16強賽碰上去年曾打敗過他的加拿大19歲新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），納達爾完美守住發球局，連續兩場比賽沒讓對手逼出任何破發球點，最終以6：4、6：1上演甜蜜復仇，晉級8強，下一輪將碰上義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini）。

31歲的納達爾在賽後對沙波瓦羅夫的表現讚譽有加，「他的表現非常出色，這場比賽他帶給我很大的壓迫，讓我回防時犯了一些錯誤。」納達爾認為，沙波瓦羅夫在各方面表現都很出色，「他唯一需要的就是多一點時間。」納達爾說。

納達爾謝淑薇Rafael Nadal

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