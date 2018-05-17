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羅馬女網賽／誤判爭議 紅土賽是否採用鷹眼再引討論

2018-05-17 23:18聯合報 記者劉肇育╱即時報導

正在舉行的羅馬公開賽爆發捷克女將普莉絲可娃，在女單32強賽時因為不滿裁判判決，而在賽後拿球拍怒砸主審裁判座椅的爭議，雖然關於普莉絲可娃的相關懲處仍未出爐，不過針對紅土賽事是否需要引進鷹眼系統也再次引起討論。

前世界球后、女單世界排名第五名的普莉絲可娃，在羅馬女網賽32強賽碰上希臘女將莎卡瑞，雙方在打到第三盤第11局時，普莉絲可娃一次輕鬆的網前殺球遭到線審判決出界，雖然第一時間普莉絲可娃就向主審提出抗議，但由於紅土賽事並無鷹眼系統，加上主審在尋找不到球印的情況下，仍將關鍵分判給了對手，導致普莉絲可娃遭到破發，並在第三盤以5：7敗下陣來。

賽後普莉絲可娃不但未與主審握手，還直接舉起球拍在主審座椅上砸出一個大洞來表達不滿，不過這不僅可能讓她遭到WTA懲處，也引發國外媒體特別撰文，討論紅土賽事是否該引進鷹眼系統的萬年話題。

文中指出，在2006年各大網球賽陸續引進鷹眼系統以來，至今只有紅土賽事因可留下球印仍未採用鷹眼系統，但在今年羅馬公開賽上，包括日前錦織圭與迪米特洛夫的比賽中也曾發生過類似爭議，在草地與硬地賽事早就已採用鷹眼避免誤判狀況發生的情況下，紅土賽不該為了守舊而將更準確和省時的鷹眼拒於門外。

錦織圭

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