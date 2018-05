羅馬女網賽／爭議球落敗 球員竟用拍怒擊主審台

網球場上,球員發起脾氣,摔拍是司空見慣,然而今天在羅馬網球賽,出現這驚人一幕,為了一記爭議球員落敗,球員居然怒擊主審台,打壞主審椅。

羅馬網球賽僅次大滿貫賽等級,也是法網前一場重要熱身賽,各家好手兵家必爭,女單世界排名第五(第六種子)的普莉絲可娃(Karolina Pliskova),於今天女單第二輪(首輪輪空)對決世界排名42的希臘選手莎卡瑞(Maria Sakkari),普莉絲可娃勝算較高,但出現意外的結果。

兩人激戰三盤,在關鍵第三盤兩人打至5:5且進入「丟士」時,普莉絲可娃一記高壓殺球,以為是界內得分,但裁判突然下主審台看球的痕跡後改判為界外(羅馬紅土賽不使用鷹眼系統),然而這舉重引發普莉絲可娃不滿,與裁判一直爭執,裁判最後仍堅持判決,普莉絲可娃最後只能忍氣接受,但也因此影響心情,最終第三盤以5:7落敗。

在結束比賽,普莉絲可娃與對手握手,依例前往主審台與裁判握手,但普蘇號絲可娃突然拿球拍怒擊主審台,不僅打斷球拍,主審台也被她打裂,對手及裁判都被她一舉動嚇到。

雙胞胎姊姊大普莉絲可娃(Kristyna Pliskova),在推特上留言,直接指名道姓,希望這名裁判不要再法他與妹妹的比賽。

The worst i have ever seen @wta and i hope this lady Marta Mrozinska will never ever judge any match of me or Karolina again #blacklistforever