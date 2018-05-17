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羅馬女網賽／爭議球落敗 球員竟用拍怒擊主審台

2018-05-17 21:33聯合新聞網 綜合報導

網球場上，球員發起脾氣，摔拍是司空見慣，然而今天在羅馬網球賽，出現這驚人一幕，為了一記爭議球員落敗，球員居然怒擊主審台，打壞主審椅。

羅馬網球賽僅次大滿貫賽等級，也是法網前一場重要熱身賽，各家好手兵家必爭，女單世界排名第五(第六種子)的普莉絲可娃（Karolina Pliskova），於今天女單第二輪(首輪輪空)對決世界排名42的希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari)，普莉絲可娃勝算較高，但出現意外的結果。

兩人激戰三盤，在關鍵第三盤兩人打至5:5且進入「丟士」時，普莉絲可娃一記高壓殺球，以為是界內得分，但裁判突然下主審台看球的痕跡後改判為界外(羅馬紅土賽不使用鷹眼系統)，然而這舉重引發普莉絲可娃不滿，與裁判一直爭執，裁判最後仍堅持判決，普莉絲可娃最後只能忍氣接受，但也因此影響心情，最終第三盤以5:7落敗。

在結束比賽，普莉絲可娃與對手握手，依例前往主審台與裁判握手，但普蘇號絲可娃突然拿球拍怒擊主審台，不僅打斷球拍，主審台也被她打裂，對手及裁判都被她一舉動嚇到。

雙胞胎姊姊大普莉絲可娃(Kristyna Pliskova)，在推特上留言，直接指名道姓，希望這名裁判不要再法他與妹妹的比賽。

這件事，就看WTA(世界女子職業網球協會)與羅馬網球賽主辦方最後如何來處置，不過，驚人一幕已在網路上廣為流傳。

普莉絲可娃爆擊主審台始末：

擷圖自JayAndDan推特
擷圖自JayAndDan推特
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