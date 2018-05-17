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舉重／感謝金牌推手 許淑淨贈恩師蔡溫義休旅車

2018-05-17 18:27中央社 高雄17日電

許淑淨(右)與教練蔡溫義。 報系資料照
許淑淨(右)與教練蔡溫義。 報系資料照
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2012、2016奧運舉重雙金女將許淑淨，為感謝恩師蔡溫義11年來指導，之前贈送教練一台價值新台幣200萬元進口休旅車，蔡溫義坦言：「這應是我這輩子收過最貴重的禮物。」

許淑淨是奧運舉重女子53公斤量級雙金得主，不過2016里約奧運前，她不慎受傷，原本連出賽都有困難，沒想到在恩師蔡溫義的操盤下，竟化腐朽為神奇，最後成功拿下金牌，成為台灣運動史上，唯一拿過2面奧運金牌的選手。

談到大方贈車，許淑淨不好意思地說：「其實我很清楚，那年如果不是蔡教練，我應該拿不到金牌，而且他的老車一天到晚修理，我想幫他換車已經很久了。」

蔡溫義原開一台賓士二手老車，車齡早就超過15年，常常進廠維修，許淑淨笑說：「我只有一個條件，就是不能選賓士，因為這種車的價格太貴了。」

愛徒要送車，蔡溫義第一時間沒答應，他說：「淑淨有這個心意我很開心，不過這是很大一筆錢，我叫她回家問過父母同意再說，我不希望一樁好事變壞事。」

得到父母同意，許淑淨帥氣地跟蔡溫義說：「你自己去選一台車，我來付錢。」最後蔡溫義相中一台進口休旅車，許淑淨二話不說一口氣付清。

生性節儉的許淑淨，平時沒有什麼物欲與開銷，奧運所得的國光獎金，都採取分期月領，自己也只開一台國產小車，卻大方贈送教練進口名車，她說：「這沒什麼，我自己本來就比較喜歡開小車。」

蔡溫義許淑淨舉重

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