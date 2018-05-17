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網球／納達爾羅馬賽事輕鬆贏 謝淑薇輸單打再拚雙打

2018-05-17 00:35聯合報 記者林宋以情／綜合報導

納達爾在羅馬名人賽首戰搶勝。 路透
納達爾在羅馬名人賽首戰搶勝。 路透
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羅馬女網賽單打寫下三連勝，我國「一姊」謝淑薇昨碰上世界排名廿二的孔塔連勝遭斷，首盤遭英國一姊賞「貝果」，次盤即便挽救四個賽末點，仍○比六、四比六吞敗、無緣十六強，但雙打與澳洲搭嘉維洛娃將再戰孔塔；女雙「海峽組合」詹皓晴／楊釗煊同日落難，二比六、四比六吞敗，無緣八強。

世界女單排名進入前五十名的謝淑薇，昨天在單打次輪交手去年法網的手下敗將孔塔，比賽前段，謝淑薇回擊頻頻掛網，網前球也不理想，遭孔塔連保帶破連下六局，首盤僅花廿十分鐘吞敗。

次盤謝淑薇稍回穩，連失四個發球局後總算保發，取得二比一超前，第七局逃過三個破發點，但拿手切球再度掛網，陷入二比五落後，讓孔塔一口氣連趕四局反超。盤末謝淑薇狂挽四個賽末點，仍不敵英國一姊，在卅二強止步；謝淑薇雙打十六強將再逢孔塔與大陸張帥的「中英聯軍」，有雪恥機會。

詹皓晴女雙攜手大陸女將楊釗煊，十六強賽碰上大會第二種子「雙捷」荷拉薇可娃／史翠可娃，同樣遭遇苦戰，丟掉首盤後，第二盤雙方一路保發，但「海峽組合」第九局遭破發落敗。

邁阿密網賽丟失王座，世界第二西班牙「蠻牛」納達爾，羅馬名人賽以頭號種子身分再出發，首戰六比一、六比○輕取卅一歲波士尼亞好手軍胡勒，向賽會第八冠邁出第一步。

英國羅馬謝淑薇納達爾詹皓晴

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