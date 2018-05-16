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世足賽／瑞典公布23人名單 戰神伊布沒入選

2018-05-16 21:03中央社 斯德哥爾摩15日綜合外電報導

瑞典隊總教練安德森（Janne Andersson）今天公布俄羅斯世界盃足球賽23人名單，但老將「瑞典戰神」伊布拉希莫維奇沒入選，讓不少球迷僅存的微弱希望破碎。

瑞典去年11月在世界盃歐洲區附加賽擊敗義大利，引起不少人揣測前英超曼聯球星、瑞典隊前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）會復出，為國家效力。

兩週前，195公分高的「伊布」伊布拉希莫維奇曾表示，對於退出國際賽舞台這件事沒有改變心意。他2016年宣布退出國家隊，現在為美國職業足球大聯盟（Major Soccer League）洛杉磯銀河隊效力。

以下為瑞典國家隊23人名單：

門將：歐森（Robin Olsen）、諾德菲爾特（Kristoffer Nordfeldt）、約翰森（Karl-JohanJohnsson）

後衛：格蘭奎斯特（Andreas Granqvist）、林德洛夫（Victor Nilsson Lindelof）、魯斯提格（Mikael Lustig）、奧古斯丁森（Ludwig Augustinsson）、楊森（Pontus Jansson）、克拉夫特（EmilKrafth）、赫蘭德（Filip Helander）、奧森（MartinOlsson）。

中場：拉森（Sebastian Larsson）、史文森（Gustav Svensson）、埃克達爾（Albin Ekdal）、佛斯柏格（Emil Forsberg）、克雷森（Viktor Claesson）、杜瑪茲（Jimmy Durmaz）、羅登（Marcus Rohden）、希列馬克（Oscar Hiljemark）。

前鋒：柏格（Marcus Berg）、圭德蒂（JohnGuidetti）、特林（Isaac Kiese-Thelin）、托伊沃寧（Ola Toivonen）。

世足賽

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