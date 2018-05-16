聲寶公開賽／李欣暫居領先 泰選手一桿進洞

2018-05-16 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



總獎金台幣400萬的聲寶女子公開賽，今天在桃園台北高爾夫球場開打，我國女將李欣抓7鳥2柏忌，打出67（－5）桿領先群雌，日本選手脇元華則以抓5鳥1柏忌，以一桿之差暫居第二。

暫居首位的李欣表示，今天推桿好，第18洞推切桿與鐵桿也不錯，她今天自第10洞出發，首洞就以一記24呎長推桿進洞抓鳥，開出好兆頭，第13洞又是一記24呎長推射鳥成功；今天4個5桿長洞以一切一推賺進3鳥，其中第5至7洞連3鳥，是鐵桿與推桿聯合建功。

上周在盈豐香港女子賽首次在最後一回合最後領先組以領先之姿出發，因為未能發揮出最好水準，最後以名列第3名作收的李欣表示，那是一次很好的學習經驗，不過經過半年來的累積磨練，自己感覺心態與進攻策略都進步不少，今天也延續了上周的好手感與進攻策略，推桿比較敢推，以及進攻果嶺方向的執行力不錯，所以抓下不少小鳥。

而上周在盈豐香港賽獲業餘冠軍的陳萱，今天打2鳥無柏忌，除了是業餘選手最好成績，也暫居第3名，她表示今天整體的擊球表現不錯，前九洞距離較遠，果嶺不停球，也較難打近洞，只能盡量保帕；後九洞有幾洞距離較短，是有機會賺桿數的，所以就把握住機會賺進兩隻小鳥。