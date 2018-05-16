羅馬女網賽／和納達爾對練 莎娃化身小粉絲

2018-05-16 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



莎拉波娃。路透 分享 facebook

擁有大批球迷的俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova），也有化身小粉絲的一天，她在羅馬女網賽練球巧遇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），主動詢問是否能對打幾球，留下兩位前「世界第一」隔網揮拍的難得畫面。

羅馬名人賽和羅馬女網賽是ATP和WTA巡迴賽合辦的賽事之一，男女網壇許多球星本周都齊聚義大利。莎娃首輪賽事受雨勢影響，花費2個半小時才以7：5、3：6：5：2力退排16種子的澳洲對手芭蒂（Ashleigh Barty）。

曾3度奪冠的莎娃表示，羅馬女網賽對自己是很特別的賽事，去年她就是獲得外卡，為15個月禁賽復出踏出一大步。

「這裡帶給我很多好比賽，也讓我朝大滿貫前進，這通常也是我打法網前的最後一站，所以對我很重要。」2度在法網登頂的莎娃說。

今年她也帶給球迷意外驚喜，迎接首輪比賽之前，她上傳一段和納達爾練球的影片，還說這2分鐘的對打中自己十分緊張。

挺過首輪後，莎娃受訪解釋這段難得插曲，她笑說：「我看到他在我眼前的球場訓練，我就和我的團隊說，如果能和納達爾說，能不能和我對打幾球，這就太棒了。而他們回應，有何不可？但我想了很多，我去找納達爾好像不太妥，他們則是覺得我應該去，這又不像是問他要不要約會，所以我就去了。」

莎娃不好意思補充說，納達爾可能認為自己很奇怪，「我想他還是覺得我真的很怪。」