羅馬女網賽／和納達爾對練 莎娃化身小粉絲

擁有大批球迷的俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃(Maria Sharapova),也有化身小粉絲的一天,她在羅馬女網賽練球巧遇「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal),主動詢問是否能對打幾球,留下兩位前「世界第一」隔網揮拍的難得畫面。

羅馬名人賽和羅馬女網賽是ATP和WTA巡迴賽合辦的賽事之一,男女網壇許多球星本周都齊聚義大利。莎娃首輪賽事受雨勢影響,花費2個半小時才以7:5、3:6:5:2力退排16種子的澳洲對手芭蒂(Ashleigh Barty)。

曾3度奪冠的莎娃表示,羅馬女網賽對自己是很特別的賽事,去年她就是獲得外卡,為15個月禁賽復出踏出一大步。

「這裡帶給我很多好比賽,也讓我朝大滿貫前進,這通常也是我打法網前的最後一站,所以對我很重要。」2度在法網登頂的莎娃說。

今年她也帶給球迷意外驚喜,迎接首輪比賽之前,她上傳一段和納達爾練球的影片,還說這2分鐘的對打中自己十分緊張。

挺過首輪後,莎娃受訪解釋這段難得插曲,她笑說:「我看到他在我眼前的球場訓練,我就和我的團隊說,如果能和納達爾說,能不能和我對打幾球,這就太棒了。而他們回應,有何不可?但我想了很多,我去找納達爾好像不太妥,他們則是覺得我應該去,這又不像是問他要不要約會,所以我就去了。」

莎娃不好意思補充說,納達爾可能認為自己很奇怪,「我想他還是覺得我真的很怪。」

Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal #BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l