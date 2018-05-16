羅馬女網賽／單雙皆捷 謝淑薇將挑戰英國一姊

2018-05-16 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國「一姊」謝淑薇在羅馬女網賽單、雙打都告捷。 歐新社 分享 facebook

單打先晉級羅馬女網賽第二輪，我國「一姊」謝淑薇今天凌晨在接續登場的雙打延續勝場，和澳洲搭檔嘉維洛娃（Daria Gavrilova）直落2拍下澳洲搭檔嘉維洛娃（Daria Gavrilova）在同樣球場出戰波蘭、美國聯軍蘿素絲卡（Alicja Rosolska）／史皮爾絲（Abigail Spears），將連2站挑戰大會頭號種子。

上周在馬德里，台澳組合同樣闖過頭關後碰列列頭號種子的俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaternia Makarova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina），當時頭號種子帶走勝利，最終更高舉金盃；本周轉站羅馬，台澳組合又和瑪卡洛娃／薇絲妮娜抽到同區，首戰以兩個6：4勝出後，第二輪就要再次碰頭，爭奪8強席位。

單打從會外賽突圍的謝淑薇，是羅馬女網賽唯一單、雙打都有賽程的台將，羅馬當地15日收穫雙勝後，台灣時間今天晚上8點將在第3球場迎接單打第二輪，對手是目前世界排名22的英國「一姊」孔塔（Johanna Konta）。

台、英「一姊」去年連兩個大滿貫碰頭，其中法網首輪謝淑薇演出3盤逆轉勝，擊落當時世界排名第8、排大會第7種子的孔塔，爆出賽會小冷門，不過溫布頓再交手就換孔塔扳回一城。

另組晉級女雙16強的「海峽組合」詹皓晴／楊釗煊，今天晚上登場的第2戰碰首輪輪空的捷克組合荷拉薇可娃（Andrea Hlavackova）／史翠可娃（Barbora Strycova）；雙娃是大會第2種子，其中荷拉薇可娃也是詹詠然今年開季的搭檔，不過合作5站後就拆夥。