親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

羅馬女網賽／單雙皆捷 謝淑薇將挑戰英國一姊

2018-05-16 08:50聯合報 記者曾思儒╱即時報導

我國「一姊」謝淑薇在羅馬女網賽單、雙打都告捷。 歐新社
我國「一姊」謝淑薇在羅馬女網賽單、雙打都告捷。 歐新社
分享

單打先晉級羅馬女網賽第二輪，我國「一姊」謝淑薇今天凌晨在接續登場的雙打延續勝場，和澳洲搭檔嘉維洛娃（Daria Gavrilova）直落2拍下澳洲搭檔嘉維洛娃（Daria Gavrilova）在同樣球場出戰波蘭、美國聯軍蘿素絲卡（Alicja Rosolska）／史皮爾絲（Abigail Spears），將連2站挑戰大會頭號種子。

上周在馬德里，台澳組合同樣闖過頭關後碰列列頭號種子的俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaternia Makarova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina），當時頭號種子帶走勝利，最終更高舉金盃；本周轉站羅馬，台澳組合又和瑪卡洛娃／薇絲妮娜抽到同區，首戰以兩個6：4勝出後，第二輪就要再次碰頭，爭奪8強席位。

單打從會外賽突圍的謝淑薇，是羅馬女網賽唯一單、雙打都有賽程的台將，羅馬當地15日收穫雙勝後，台灣時間今天晚上8點將在第3球場迎接單打第二輪，對手是目前世界排名22的英國「一姊」孔塔（Johanna Konta）。

台、英「一姊」去年連兩個大滿貫碰頭，其中法網首輪謝淑薇演出3盤逆轉勝，擊落當時世界排名第8、排大會第7種子的孔塔，爆出賽會小冷門，不過溫布頓再交手就換孔塔扳回一城。

另組晉級女雙16強的「海峽組合」詹皓晴／楊釗煊，今天晚上登場的第2戰碰首輪輪空的捷克組合荷拉薇可娃（Andrea Hlavackova）／史翠可娃（Barbora Strycova）；雙娃是大會第2種子，其中荷拉薇可娃也是詹詠然今年開季的搭檔，不過合作5站後就拆夥。

謝淑薇荷拉薇可娃詹皓晴

相關新聞

羅馬網賽／首輪速勝 約克維奇：那個我回來了

2018-05-16 00:08

高球／聲寶女子高球賽 張瑄屏力抗「八國聯軍」

2018-05-16 00:10

羅馬女網賽／謝淑薇直落二勝 下一輪對孔塔

2018-05-15 22:34

田徑／與高手過招 楊俊瀚打趣百米要進10秒

2018-05-15 20:07

亞運／標槍亞洲紀錄保持人 鄭兆村瞄準金牌

2018-05-15 18:28

東京奧運開幕式票價 最貴擬設8萬元

2018-05-15 18:26

世足／德國拚衛冕 頭號門神恐缺陣

2018-05-15 18:22

高球╱湯瑪斯擠下強森 成史上第21位球王

2018-05-15 16:34

世足／阿根廷提大名單 梅西扛隊長大任

2018-05-15 14:34

桌球／備戰亞運 陳建安逐步增強力量

2018-05-15 13:35

羅馬女網賽／生涯最好結束 地主前球后退役

2018-05-15 13:04

亞運／中華代表團6月1日總集訓 全力衝刺拚佳績

2018-05-15 12:11

高球／聲寶首贊助女子台巡賽 張瑄屏誓留冠軍

2018-05-15 11:54

世足賽／巴西23人名單出爐 內馬爾領銜

2018-05-15 10:23

羅馬女網賽／詹皓晴過頭關 第二輪挑戰第2種子

2018-05-15 09:49
看更多

熱門文章

NBA／哈登飆41分白搭 勇士破火箭主場優勢

2018-05-15 11:34

NBA／KD單打無解 哈登：能在任何人頭上得分

2018-05-15 13:21

NBA／巴克利：認為火箭會贏一場的人 都是笨蛋

2018-05-15 15:25

NBA／雷槍看季後賽 喬丹強過詹姆斯

2018-05-15 10:46

NBA／杜蘭特轟37分 勇士119:106首戰勝火箭

2018-05-15 11:23

NBA／詹姆斯神記憶 格林：該起立歡呼

2018-05-15 08:28

MiLB／林子偉本季首轟又敲再見安 曾仁和收首勝

2018-05-15 09:58

NBA／騎士G2變陣 湯普森來扛霍福特

2018-05-15 08:05

NBA／火箭失速敗因 教頭：失誤與消極換防

2018-05-15 18:09

NBA／勇士強勢出擊 系列賽首場15戰14勝

2018-05-15 12:35

MLB／陳偉殷4.1局0失分退場 馬林魚2：0道奇

2018-05-16 08:38

NBA／談樂透抽籤 諾維茨基：抽得好不如選得好

2018-05-15 16:14

棒球／前職棒球員豐偌暉意外溺斃 棒球界不捨

2018-05-15 16:29

NBA／火箭迷花招 「我是印度人但不喜歡咖哩」

2018-05-15 13:23

中職／郭泓志隔1111天再勝投 以為上次在道奇

2018-05-15 22:09

NBA／連3次系列賽首戰破40分 哈登史上第一人

2018-05-15 14:35

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00

MLB╱中心打線猛！洋基已有4人至少10轟

2018-05-15 16:38

MLB／陳偉殷迎戰道奇 站回主場盼止敗

2018-05-15 10:43

中職／新竹市立棒球場改建 第五隊有望落腳在此

2018-05-15 14:52

MLB／備戰打者大谷 太空人研究打擊數據

2018-05-15 11:44

NBA／前老鷹教頭好夯 暴龍、公鹿都想要

2018-05-15 09:05

中職／前職棒球員豐偌暉 為捕海膽下水不幸溺斃

2018-05-15 19:16

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

中職／郭泓志重返悍將一軍 季後確定要退休了

2018-05-15 17:38

NBA／勇士擅打季後賽首戰 哈登41分鎮不住KD

2018-05-16 00:04

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-15 10:19

世足賽／巴西23人名單出爐 內馬爾領銜

2018-05-15 10:23

中職／選秀7月2日登場 張泰山開玩笑要報名

2018-05-15 13:39

中職／「助攻」王柏融開轟 高國輝：該還總要還

2018-05-15 16:14

MLB／今日戰績表 包大人三分砲勇士擊退小熊

2018-05-15 13:40

中職／悍將握選秀狀元籤 葉總：投捕好手不少

2018-05-15 20:49

MLB／巴提斯塔致勝3分砲 勇士險勝小熊

2018-05-15 09:22

中職／郭泓志復出只投四球奪勝 葉總：好的開始

2018-05-15 23:49

NBA／綠衫軍教頭好評收不完 傳奇球星：過譽了

2018-05-16 08:25

MLB╱名人堂球星墨瑞 開價499萬賣豪宅

2018-05-15 14:33

MLB／手傷還在等開刀 卡諾藥檢未過禁賽80場

2018-05-16 08:12

籃球／備戰經典賽 陳信安默默自主訓練

2018-05-15 16:19

中職／林宥穎兩支鳥安屠象 希望悍將延續氣勢

2018-05-15 22:51

MLB／運動家成功踢館 紅襪跌下王座

2018-05-15 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top