羅馬名人賽／職業生涯最好結束 地主前球后宣告退役

2018-05-15 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



對義大利網球女將雯琪（Roberta Vinci）來說，能在羅馬女網賽和球迷告別，是她職業生涯「完美結尾」。

持外卡出賽的她，首輪經3盤大戰遭塞爾維亞對手克魯妮琪（Aleksandra Krunic）以2：6、6：0、6：3逆轉，也宣告20年的職業生涯畫下句點。

「這很不容易，但我今天一直保持專注。」早已決定以羅馬作為最終站的雯琪提到，一周之前她看著行事曆，每天還跟著日期倒數，「我知道我練習量比較少，而看到今天的內容，我很開心，我有去享受比賽，結束方式很漂樣，還可以和大家說聲謝謝，羅馬就是結束我職業生涯的完美地點。」

35歲的雯琪單打曾進入世界前10，也曾登上雙打「世界球后」寶座，和昔日搭檔艾拉妮（Sara Errani）更4度在大滿貫登頂，不過近5年她排名一路下滑，去年就動了封拍決定。

本周世界排名191的雯琪透露，去年她就告訴自己放輕鬆些，再打3到4個月，就能和球迷好好告別，「這幾個月我的心情都沒改變，所以我很確定想停下來了，我試著保持良好狀態到這裡，但現在，我很好，可以放鬆了。」

她笑說，在球場有太多美好回憶，尤其是3年前以非種子身分在美網擊敗當時美國的「世界球后」小威廉絲（Serena Williams），阻斷小威挑戰年度全滿貫希望，「那是場不可置信的勝利，我生涯最棒的勝利，大家都會記得那一戰，那時的觀眾和一切，真是驚奇的一天。」

雯琪也曾代表義大利隊打下4座聯邦盃冠軍，分別是2006年、09年、10年和13年，她表示這段回憶也是生涯重要里程，不過當時隊友已紛紛放下球拍，接下來就是看新一代女將發揮的時刻。