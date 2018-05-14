羅馬女網賽／詹詠然首輪出局 下周恐將丟球后位置

2018-05-14 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國網球女將詹詠然。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 女雙世界球后的我國網球女將詹詠然，本周的羅馬女網賽繼續與美國新搭檔瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）合作，今天居大會第5種子的台美組合出師不利，以5：7、6：7（3：7）不敵俄羅斯庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）／捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova），詹詠然今天衛冕失利後，下周恐將丟失女雙世界球后寶座。

在上周的馬德里女網和美國新搭檔瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）止步8強後，也讓居次的俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaternia Makarova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina）世界積分近逼，只剩下230分積分差距，只要詹詠然衛冕失利，恐怕下周世界雙打球后寶座就得換人。

雙打首輪台美組合碰上世界雙打排名都曾高居前11的俄羅斯、捷克組合，首盤一開始雖然詹詠然的發球局率先遭到破發，不過她們立刻回破，第4、5局雙方又互破對手發球局，雙方僵持到5：5平手，台美組合又在第11局的發球局遭到突破，先以5：7讓出首盤。

次盤雙方前7局互保發球局，台美組合在第8局率先突破，一度取得5：3領先，可惜第9局詹詠然的發球局卻在關鍵分發生雙發失誤又被破回，第10局兩個盤破點也未能拿下，雙方打成6：6進入「搶7」，關鍵「搶7」決勝局台美組合一開始就落於0：3不利局面，最終就以3：7落敗無緣晉級。