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羅馬名人賽／不在意失去球王頭銜 納達爾瞄準第8冠

2018-05-14 14:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

拋開馬德里名人賽衛冕失利，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已把目標放在本周的羅馬名人賽，期待帶著第8座羅馬金盃前進巴黎，尋求生涯第11座法網冠軍。

納達爾上周8強賽以5：7、3：6不敵奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），跨季紅土50盤連勝連勝告終，並且再度將「世界球王」寶座讓給「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

重返球王的費德勒在本周積分8670分，納達爾則是7950分，不過他一再強調，自己是著重眼前，「重複之前所說，當我獲勝，我不會談太多過去幾周的比賽，至於上周發生的事，就忘掉吧，就是這樣。」

他提到，本周顯然要表現更好，「我知道自己犯了什麼錯，這周我會試著改變，很高興腿傷後再復出，贏下2站比賽，前一站8強，現在有再一次機會表現更好，讓我很期待。」

去年「西班牙蠻牛」在馬德里登頂，羅馬則是止步8強，當時同樣輸給汀恩，不過法網決賽他擊敗瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），收穫破紀錄的個人第10座紅土大滿貫金盃。

今年挑戰馬德里連霸雖失利，納達爾認為，不會影響他對法網的備戰腳步，「你知道的，經過14年在這位置上奮戰，重要的是，我會輸球，也會獲勝，從蒙地卡羅、巴塞隆納、馬德里、羅馬到快到的法網，每個比賽都有其重要性，對我來說又更特別，因為這些比賽我都有很棒的歷程，我在這（羅馬）贏過7冠，能在這比賽對我感覺總是格外特別。」

他再次強調，不論本周在羅馬表現如何，對法網的信心都不會因此影響，「但這裡有一件事情是百分百確定的，我不會多想到法網，就是專注在羅馬。」

法網納達爾費德勒

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