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安聯小小世界盃／不畏高溫 上百支球隊爭晉級機會

2018-05-13 22:26聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「2018安聯小小世界盃」新竹區預賽，本周末在新竹縣體育場熱情登場，174支球隊爭取45個出線名額，晉級球隊將在6月底前進台北市、參加全國總決賽，而小球員頂著攝氏30度高溫，在草地上奮戰，想用「進球」當作最佳的母親節賀禮。

萌度破表的U6幼兒組，共有22隊參賽，其中，史丹佛竹科幼兒園、史丹佛竹南幼兒園隊，都在今年安聯小小世界盃獻出賽事處女秀，兩隊分別聘請伊朗教練Alan Waez、南非教練Howard執教，相當吸睛，今年雖然最後都未能晉級，但孩子們都很享受比賽，Alan更說：「明年我們要組十隊，再來挑戰！」

戴著藍頭帶的Alan，是史丹佛竹科幼兒園的足球教練，1963年生的他、出生在伊朗，後來移民加拿大，因緣際會來到台灣，幾年前在女青年會擔任志工，認識了同樣擔任志工的台灣女孩徐慧雅（Candy），4年前兩人結婚，因Alan在新竹教足球，兩人從台北搬到新竹租屋生活。

「他對小孩超有耐心的，我佩服他。」在妻子徐慧雅眼中，Alan對孩子很有一套。Alan教球、帶孩子比賽，妻子Candy就在旁邊錄影、幫孩子照相、指導孩子跟對手和裁判敬禮，「我是球隊的志工。」Candy笑著說。

這次安聯小小世界盃，Alan共執教5隊，周六時U8的「艾倫糖果隊」率先晉級總決賽。「其實我們一周只練一次，而像這樣(400公尺)的操場，孩子們都能跑上六圈，他們的腿都很強壯！」Alan驕傲地說。艾倫糖果隊員田翔宇的父親田福安，三年前為了讓孩子運動，找到Alan執教、再找來幾個孩子的好友一起踢球，孩子踢出興趣，這次也是他們首度參加比賽，取得決賽門票。

Alan笑說最大的挑戰是有時候孩子不聽話，他會喊到沒聲音。從5歲開始踢球的Alan說，在伊朗，每個人都熱愛足球，直到現在，他幾乎仍天天看足球賽轉播。

談到即將到來的俄羅斯世界盃，Alan說，「我們伊朗現在雖然是亞洲第一，但是世界盃分組，和葡萄牙、西班牙等同組，很硬！」他也提到「其實約50年前，台灣足球很強，現在開始，如果台灣願意投資經費、設備等在足球上，相信很快就會看到明顯的進步！」

伊朗籍教練Alan Waez（左）與妻子。圖／主辦單位提供
伊朗籍教練Alan Waez（左）與妻子。圖／主辦單位提供
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2018安聯小小世界盃新竹區預賽本周末開踢。圖／主辦單位提供
2018安聯小小世界盃新竹區預賽本周末開踢。圖／主辦單位提供
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