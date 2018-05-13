籃球／NBA3x台北預賽開打 爭取總決賽門票

2018-05-13 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「2018國泰 NBA 3x」台北預賽本周末於台北實踐大學體育館熱血開打，總計超過200支大專隊伍同場較勁，各隊卯足全力爭取總決賽門票，今天也適逢母親節，現場也舉辦溫馨的「媽媽投籃賽」活動，讓球員與媽媽在球場上一同度過充滿「籃球風」的母親節，同時也對媽媽們表達感謝。

台北預賽一般女子組由「女漢子」對上「國泰民安」，雙方一開賽以外線為主要得分手段，女漢子靠著全心潔神準的三分外線漸漸拉開比分，終場帶領女漢子以17：10獲勝，搶下晉級總決賽的寶貴門票。另外兩支女子組晉級球隊分別為「MCIB」與「永保安康」。

「女漢子」是由台北基督學院籃球社的隊員組成，因為熱愛打球而成為好友，隊員們表示，晉級總決賽很興奮、很希望能贏球去美國看NBA比賽。女漢子其中一位隊員袁汝萍為「輔大統資戰神」袁加樂的妹妹，袁汝萍説：「有時會去看哥哥比賽，但他打球太威了，這次比賽能夠晉級總決賽，也能跟哥哥炫耀一下。」

一般男子組決賽則由文化大學為班底的「Team Spalding」對決由銘傳大學組成的「我冠驕傲」，兩隊實力相當、戰況非常激烈，「Team Spalding」靠著較高大的身材優勢不停強攻籃下得分，而「我冠驕傲」則是利用外線優勢與速度頻頻撕裂對方防守陣型，最終「Team Spalding」靠著許文豪強攻籃下進算加罰，以10：8擊敗對手搶下最後一張總決賽門票。

許文豪在賽後也表示：「最後進了那顆球非常亢奮，在讀秒階段的防守也很成功，很開心能夠晉級。」隊員崔珈銘也表示：「今天在默契跟防守溝通上還有很多進步空間，之後要慢慢修正，相信在總決賽會有更好的表現。」男子組就由「Team Spalding」、「你這樣還肥啊」與「哈酷那瑪塔塔」晉級總決賽。