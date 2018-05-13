羽球全團賽／王齊麟帶頭衝 土銀逆轉亞柏封王

2018-05-13 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



呂佳彬（左）與張課琦拼戰71分鐘，幫助球隊扳平戰局。圖／中華羽球協會提供 分享 facebook 107年全國羽球團體錦標賽最終戰，男甲冠軍戰上演逆轉秀，土銀A隊在第2點「許胖」許仁豪意外落敗後，也讓亞柏A隊率先取得2點「聽牌」優勢，不過第3點雙打由王齊麟領軍柏禮維搶下勝利後，也帶起土銀團隊氣勢，最終在耗時4小時20分的5點大戰後，土銀A暌違3年後再收下全團賽男甲冠軍；遭逆轉的亞柏A則吞亞。

這次全團賽，雙打最穩定的「雙麟配」只在禮拜四亮相一次，陳宏麟因為胸悶身體不適，之後的比賽只能在旁擔任啦啦隊，土銀總教練李謀周也安排讓王齊麟扮演「領頭羊」的角色，帶領對上學弟應戰，今天的最終戰也在落後2點的情況下，由王齊麟這組開始帶起團隊氣勢。

李謀周說：「因為（陳）宏麟受傷、不能打，所以我就跟（王）齊麟説：『換你當老大的時代來了，你必須要帶領這些小的上來打。』而他也真的有展現出應有的氣勢，他們在場上的溝通都十分良好。」

不過李謀周也坦言，第2點的許仁豪落敗是意外，「剛開始都還不錯，不過在領先後策略有些失誤，太著急反而讓對手愈打愈順。」許仁豪面對的對手是過去曾待過合庫，卻因生涯規劃離開羽球圈半年後再度復出的楊智傑，李謀周說：「氣勢讓對手打上來後，連許胖這種防守型的選手打起來還是很吃力。」