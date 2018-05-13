羽球全團賽／交手戴資穎 洪恩慈：學姊像神一樣

2018-05-13 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



洪恩慈首度交手戴資穎。圖／中華羽球協會提供 分享 facebook 就讀高雄中學高二的16歲小將洪恩慈，今天在107年全國羽球團體錦標賽女甲冠軍賽代表亞柏A隊打頭陣，碰上合庫A隊的「世界球后」戴資穎雖然以直落二落敗，不過賽後她表示，學姊真的很厲害，「打得就像神一樣！」

洪恩慈是戴資穎在雄中的學妹，雖然首局以17：21落敗，不過次局開賽就取得3：0領先，打完半場也還以11：8領先，「第2局前段有搶到一些後排優勢，盡量多搶一些網前的球，不過後面體力有點下滑，到後面跑得很喘，所以遭到逆轉。雖然自己輸球了，但對於自己的表現感到滿意了。」

昨天晚上公布排點順序後，確定將要對上「世界球后」，雖然賽後她表示就是盡可能地享受比賽、盡力去打，不過她坦言，得知排點後仍興奮得有些睡不著覺，「昨天知道後很開心也有點緊張，今天交手時，只是想把自己的東西打出來，上了場就不會緊張，也沒有太大的壓力。」

戴資穎也對學妹有所肯定，她說：「她的身材很高大，加上又是左手持拍，在球場上很有優勢。」聽到學姊的讚美，洪恩慈靦腆的說：「身材高對後排較有優勢，不過在前排移動會比較慢，因此會再加強4點的防守。」結束全團賽後，洪恩慈也將積極備戰6月的世青選拔，也會持續為U19亞青女雙備戰。