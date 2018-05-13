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馬德里女網／俄羅斯組合捧冠 進逼詹詠然球后寶座

2018-05-13 12:19聯合報 記者曾思儒╱即時報導

瑪卡洛娃（右）與薇絲妮娜(左)奪下馬德里網賽女雙冠軍。 擷圖自ACE sport...
瑪卡洛娃（右）與薇絲妮娜(左)奪下馬德里網賽女雙冠軍。 擷圖自ACE sports推特
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我國女雙「世界球后」詹詠然要小心了，名列馬德里女網賽頭號種子的俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaternia Makarova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina）昨天晚上摘下合作的首座馬德里金盃後，明天公布的最新世界排名，和現列第1的詹詠然僅有230分差距。

詹詠然在去年和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）攜手打下9冠，包括馬德里和羅馬的「背靠背」冠軍，但辛吉絲年底宣布退休後，詹詠然本季還沒找到最佳夥伴，前7戰冠軍數還沒開張，和美國新搭檔瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）馬德里則止步8強，無緣衛冕也代表保分失敗。

女雙世界排名並列第2的瑪卡洛娃／薇絲妮娜把握住機會，昨天晚間在決賽演出逆轉勝，2：6、6：4、10：8拍下今年澳網冠軍芭波絲（Timea Babos）／茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），本季首冠入袋後離「球后」寶座更進一步。

雙姝在6年前首度打進決賽就是在馬德里，錯失的金盃終於到手，薇絲妮娜開心的說：「和搭檔一起拿下金盃的感覺很特別，一切都從這裡開始，如今我們終於贏得冠軍。」她提到，兩人合作的感覺一直很好，非常享受，也打下許多勝利，「這一勝非常不容易，無法置信最後我們是勝利一方，我們還以為比賽會持續下去，這感覺真的很興奮。」

朝「世界球后」寶座愈來愈近，兩人卻透露，先前完全沒討論這項可能的里程碑，瑪卡洛娃說：「我們沒想這些，只是想打好球，若是我們打得夠久，這就會發生（登上球后），所以我們還是一場一場來。」

詹詠然辛吉絲澳網
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