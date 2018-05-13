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世足／可組3支世界級陣容 法國人才輩出要返榮耀

2018-05-13 16:31聯合新聞網 文／張皓勳

2018世足賽將於6月14日火熱開踢，除了尋求衛冕的德國隊和誓言雪恥的「森巴軍團」巴西隊，被各界專家及賭盤看好之外，2016年歐國盃亞軍得主，近幾年世代接班順利的「高盧雄雞」法國隊，也被視為是另一支有機會衝擊大力神盃的勁旅。

媒體指出法國隊人才輩出，可組3支世界級球隊，對法國教頭德尚是甜蜜的負擔。 路透
媒體指出法國隊人才輩出，可組3支世界級球隊，對法國教頭德尚是甜蜜的負擔。 路透
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法國上一次奪冠是在1998年世界盃，當年他們是東道主，然而距今已20年之久。2006年德國世界盃，由席丹(Zidane)所領軍的「三色軍團」雖殺入決賽，卻在點球大戰不敵布馮(Buffon)所領軍的義大利，屈居亞軍。近兩屆的世足賽，法國表現都不理想，皆無法闖進4強，2010年更是在小組賽便止步。

近年法國主帥德尚(Deschamps)帶兵強調紀律，並崇尚年輕化政策，有負面新聞的皇家隊前鋒本澤馬(Benzema)及老將「刀疤俠」里貝里(Ribéry)、埃夫拉(Evra)等球星，都已漸漸淡出國家隊，不在他規劃的藍圖之中。取而代之是年僅19歲的小將麥巴比(Mbappé)及27歲的馬德里競技球星格里茲曼(Griezmann)等，年輕有速度正值當打之年的好手。

明確方針下，讓法國人看見重返榮耀的曙光。兩年前的歐國盃亞軍，及世界盃資格賽小組首名出線，都一再證明他們正在回到強權的道路上。這幾年多位隊上球星像是博格巴(Pogba)、洛里斯(Lloris)等，都已在母隊成為核心人物，加上年輕好手如雨後春筍般，使得主帥在選擇大名單時有著甜蜜的負擔，媒體更指出，以現在法國人才輩出，選出三支世界級的陣容都沒有問題。

兼具速度與身材 打法多元而靈活

踢法多元且球商高的格里茲曼。 路透
踢法多元且球商高的格里茲曼。 路透
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踢法多元且球商高的格里茲曼(Griezmann)，不管在4-2-3-1、4-3-3甚至是4-4-2的陣行體系中，都扮演著重要角色。主踢輔鋒的他也有邊路能力，還可當傳統前鋒使用，使得教練可以由他為進攻核心，依場上情勢作出變陣，是鋒線上最倚重的靈魂人物。

箭頭方面，身高破1米9的吉魯(Giroud)具有搶點優勢，而效力阿森納的拉卡傑特(Lacazette)則是反應快且把握度高，兩者不同的球風，讓教練在戰術的部署上，有著更多靈活的調度空間。邊路部分，像是麥巴比(Mbappé)或是利馬(Lemar)等，均是年輕有速度，並有撕裂對手防線能力的恐怖人物，為法國隊攻城掠地的另一項重要武器。另外效力馬賽的帕耶特(Payet)，也同樣具破壞力的攻擊手。本季較少發揮舞台的馬夏爾(Martial)與丹比利(Dembélé)，雖可從板凳出發，但充滿爆發力與天賦的他們，依舊是各隊不可不提防的破門殺手。

老中輕三代齊心 誓言搶下中場要塞

「億元男」博格巴，為法國中場大將。 路透
「億元男」博格巴，為法國中場大將。 路透
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由「億元男」博格巴(Pogba)所領軍的中場陣容也相當豪華，兼具遠射及頭錘能力，是法國隊攻防轉換上的樞紐。另外效力切爾西的坎特(Kanté)則是防守專家，擁有精準的搶斷與廣闊的跑動涵蓋範圍，將扛起盯防敵方頭號球星的任務。

而托利索(Tolisso)羅比奧特(Rabiot)這兩位效力豪門球會的小將，雖都年僅23歲，但本季成長有目共睹，他們會是輪換上的重要活棋。31歲的老將馬圖伊迪(Matuidi)身手雖不如以往，但他豐富的大賽經驗與攻防兩端的均衡表現，相信會是法國隊穩住中場的定心丸。

世界級中衛鞏固後防 邊衛稍缺創造力

盡管隊上鐵衛科斯切爾尼(Koscielny)上周在歐霸盃半決賽受傷倒下，確定無緣本次賽會，但由皇家隊的瓦拉內(Varane)與巴塞隆那的烏姆蒂蒂(Umtiti)所組成的中衛搭檔，依舊具有世界級的水準，只是默契上需要更多的磨合。加上擁有門神洛里斯(Lloris)把手自家龍門，要攻破法國隊的防線並不容易。相較於中衛的黃金組合，邊衛部分與巴西或西班牙等強權相比，法國隊則較欠缺具有前插創造力的球員，這是他們的劣勢之一。

法國門神洛里斯。 美聯社
法國門神洛里斯。 美聯社
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小組賽籤運佳 奪冠仍需戰戰兢兢

法國隊這次預賽被分在C組，普遍認為他們要闖入複賽應該不成問題。然而位於籤表上半的他們，若是順利首名晉級，淘汰賽開始可能會接連碰上克羅埃西亞、比利時、巴西等強權的挑戰，必須戰戰兢兢，才有機會捧回隊史第二座大力神盃。

主教練德尚(Deschamps)將在下周公佈35人大名單，究竟他會選擇帶誰一同飛往俄羅斯，各界都在等著看。而今年「高盧雄雞」能走多遠？只有等球賽開踢才能知曉。

法國馬德里巴西德國義大利
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