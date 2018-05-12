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羽球全團賽／王子維不敵呂家弘 合庫男甲連霸夢碎

2018-05-12 14:51聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

壓軸登場的王子維（左）經過3局大戰後落敗。圖／中華羽球協會提供
壓軸登場的王子維（左）經過3局大戰後落敗。圖／中華羽球協會提供
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3年前冠軍戰意外敗給亞柏A隊，連續3年屈居亞軍，今年要尋求全國羽球團體錦標賽男甲3連霸的合庫A隊，在4強賽又遭遇亞柏A阻擋。今天4強賽兩軍戰至5點才分出勝負，扛最後一點的王子維與呂家弘大戰3局，無奈浪費6分的領先優勢反遭對手逆轉，最後還因發球失誤讓出勝利，也讓合庫A連霸夢碎。

昨天預賽最終戰合庫A以直落三點成績搶下分組第1，經過抽籤後，兩隊又再4強賽碰頭，合庫A沿用昨天的排點順序，就是希望延續氣勢，搶下冠軍戰門票，反觀亞柏A今天排點順序大調整，將原本合拍的盧敬堯／楊博涵拆開。

合庫A連續兩天派出「小天」周天成打頭陣，他也順利以兩個21：17拍落施貴鈞，不過第2點的林家翾面對楊智傑以16：21、9：21落敗，第3點雙打李勝木／李佳翰拚戰3局後落敗，不過另一組「雙李配」李洋／李哲輝成功扳回一城，兩隊打完前4點戰成平手。

合庫A獲得全團賽男甲第3名。記者毛琬婷／攝影
合庫A獲得全團賽男甲第3名。記者毛琬婷／攝影
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決勝點合庫A派出王子維出戰呂家弘，世界排名第15的王子維今天狀況不佳，與對手鏖戰69分鐘，決勝局最後關頭因發球失誤，最終以22：20、18：21、17：21將勝利拱手讓出，也讓合庫A尋求男甲3連霸夢碎。

決勝局一度握有6分領先的王子維，卻在技術暫停後接連失手，也無法幫助球隊繼續挺進最終戰，賽後王子維難掩失落的表示，自己今天發揮得十分不理想，尤其第3局後段自己的打法變得單調，也讓對手趁勢搶下，「今天是自己心態沒有調整好，沒能幫助球隊贏球一定會不開心，不過也代表我必須要再加油。」

「一哥」周天成賽後說：「球隊落敗將來就是再繼續努力，經過昨天的交手後，對手有針對隊友的打法做設定，我們在關鍵時刻的打法還要再加強。」

王子維周天成李勝木
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