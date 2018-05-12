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蜜月帶婆婆事件剛落幕 母親節聚餐成分手導火線

羽球全團賽／球后戴資穎領軍 合庫18連霸剩一步

2018-05-12 11:23聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

107年全國羽球團體錦標賽進入倒數第2天賽程，昨天預賽最終戰落敗的合庫A隊，今天在4強賽擺出黃金陣容應戰，「世界球后」戴資穎擔任第2點單打，儘管一開賽慢熱，但很快調整節奏，最終只耗時23分鐘，以21：9、21：11輕取余芊慧；合庫A也在小戴帶領下，以直落3點成績搶下冠軍戰門票，距離女甲18年連霸只差最後一步。

尋求女甲18連霸的合庫A，排出黃金陣容應戰，面對昨天預賽交手落敗的土銀，由「小小白」白馭珀打頭陣，雖然一開賽白馭珀以6：11處於落後情況，不過她逐漸找回節奏，最終逆轉以21：16、21：8拍落鍾玉鳳，替合庫A搶下第1點勝利，接棒登場的戴資穎也在這次全團賽首度亮相，最終也只直落2輕鬆獲勝。

羽球「世界球后」戴資穎今天在4強賽小試身手。圖／中華羽球協會提供
羽球「世界球后」戴資穎今天在4強賽小試身手。圖／中華羽球協會提供
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第3點雙打戰況較為緊張，土銀今天派出奇兵，由李佳馨搭配程雅琪，雖然第1局先讓對手拿下，不過許雅晴／吳玓蓉仍展現優異的默契，以19：21、21：16、21：8逆轉拿下勝利，最終合庫A以直落3點收下冠軍戰門票。

賽後戴資穎説：「4強賽對我們來說很關鍵，如果我的出現，對大家打起來或許會比較放心，也很順利的3：0結束了比賽。」對於合庫A要尋求女甲18連霸，戴資穎坦言多少會有壓力，但希望能延續這樣傳統，幫助球隊繼續奪冠，「挑戰連霸難免有壓力，畢竟這是從學姊開始打下來的成績，我當然就是要幫合庫拿冠軍，完成18連霸。」

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