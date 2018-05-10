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亞運武術／因傷錯失世大運 賴柏瑋雅加達拚回來

2018-05-10 21:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

賴柏瑋（左）瞄準雅加達亞運金牌。　記者劉學聖／攝影
賴柏瑋（左）瞄準雅加達亞運金牌。　記者劉學聖／攝影
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去年因傷錯過台北世大運決選，擅長南拳／南棍的武術好手賴柏瑋記取教訓，去年世錦賽一舉奪金的他將目標瞄準8月登場的雅加達亞運，期待站上世大運錯過的國際綜合賽會頒獎台。

賴柏瑋提到，去年一次模擬比賽不夠專注傷到右腳，因此錯過世大運決選，代價雖大卻也是很好學習，「現在更專注，這也是個教訓，世錦賽至少有好的結果。」

他小時候因身體不好才加入武術社團，不但強健體魄還打出興趣，青少年時期就選上國手，「那時就想，哇，可以朝選手這條路發展！」他也感謝武術協會一路栽培和支持，讓他國手資歷一筆筆累加。

不過賴柏瑋的雅加達之路還要再過一關，中華武術隊總教練陳少騏提到，目前培訓隊共有17人，本月底將進行最後決選，分數最高的7位選手才能成為正式雅加達亞運國手。

「現在重點就放在亞運決選，有信心，但也要小心面對。」賴柏瑋說。

陳少麒提到，武術隊目標是雅加達亞運搶下3金，為此將位每位選手打造「客製化」套路，且除檢討原本技術上的缺點，也會做功課蒐集地主隊的強項，了解這次亞運可能的趨勢及中華隊有優勢的項目為何。

26日和27日決選後，中華武術隊預計6月底前往大陸，和當地職業隊交流一個月，汲取經驗和技術，再回台做最後衝刺。

蔡澤民去年世大運摘下男子長拳銅牌。　記者劉學聖／攝影
蔡澤民去年世大運摘下男子長拳銅牌。　記者劉學聖／攝影
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