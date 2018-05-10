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年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

亞運／倒數百日 郭婞淳宣誓NG喊重來

2018-05-10 17:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雅加達亞運將於今年8月18日開幕，今天適逢倒數100天，下午國訓中心舉辦誓師活動，舉重奪金熱門郭婞淳擔任選手宣誓代表，她第一次忘詞「NG」，重來一次又將雅加達講成仁川，意外製造不少「笑」果。

下台後忍不住撫額，郭婞淳不好意思說，誓詞雖是自己擬好，事前也一再練習，但上台看到下面上百菁英選手還是忍不住緊張，不過她也為自己緩頰，「看到大家綻放出笑容，現在備戰很緊繃，也要適時放鬆一下。」

4年前備戰仁川亞運時，她在訓練前右大腿不慎遭槓鈴砸傷，雖仍站上戰場卻無緣獎牌，這次誓詞將重提仁川，她承認4年前的意外對自己影響很大，「仁川是最好一次教訓，可以用來警惕自己。」

今天除郭婞淳擔任誓詞代表，中華田徑隊前後任「飛毛腿」劉元凱和楊俊瀚也演出「交棒」橋段，除象徵傳承，也希望劉元凱2010年廣州亞運在男子400公尺的接力銀牌表現，今年中華田徑隊能複製甚至超越佳績；女排則由2006年多哈亞運銅牌班底林靜怡，將排球打給現役國家隊隊長「小毛」張秝芸、「自由女神」楊孟樺，期待女排今年帶回獎牌。

體育署副署長王水文提到，去年台北世大運，中華健兒一起創造「想也想不到的史上最佳紀錄」，希望這股氣勢延續到今年的雅加達亞運，再次締造新頁。

王水文今天也宣布，屆時將派出專機，送中華隊選手出征雅加達，礙於班次問題或許不能所有成員都搭乘到，但仍會盡可能給所有選手感覺最尊榮的感受。

中華奧會秘書長沈依婷則表示，先前考察團到雅加達實地走訪後，發現當地交通擁塞狀態嚴重，代表團已準備租好公寓，讓選手可以比賽前入住，避免舟車勞頓之苦；奧會和當地僑界也有聯繫，希望給代表團最好照顧，幫助成員們締造超越台北世大運的亮眼成績。

國訓中心今天舉辦亞運倒數100天誓師活動。 記者劉學聖／攝影
國訓中心今天舉辦亞運倒數100天誓師活動。 記者劉學聖／攝影
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郭婞淳擔任倒數100天誓師活動的選手宣誓代表。 記者劉學聖／攝影
郭婞淳擔任倒數100天誓師活動的選手宣誓代表。 記者劉學聖／攝影
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郭婞淳田徑楊俊瀚
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