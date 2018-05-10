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羽球全團賽／游盛博拚勁足 中租教練：動腦打更輕鬆

2018-05-10 15:45聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中租企業男子隊小將游盛博。記者毛琬婷／攝影
中租企業男子隊小將游盛博。記者毛琬婷／攝影
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3月搶下2018年亞洲青少年U19羽球錦標賽國手資格的游盛博，今天代表中租企業在107年全國羽球團體錦標賽力拼尋求男甲3連霸的合庫A隊，他在第2點與老將薛軒億纏鬥73分鐘，以14：21、24：22、14：21落敗，儘管如此，游盛博並不氣餒，認為從比賽中學習到經驗比勝負更為可貴。

今天中租企業男子隊碰上尋求男甲3連敗的合庫A隊，儘管遭對手直落3點擊敗，不過擔任第2點的小將游盛博表現亮眼，與對手拼鬥3局才敗下陣來，中租教練楊鈞翔表示，球隊在2015年年底成軍，陣中球員幾乎都是年輕小將，這次全團賽是抱持著學習的心態前來，設定希望能搶下分組第3的成績，「我們才剛晉升甲組，這是他（游盛博）第2次甲組的比賽，相信經過這次的比賽，對他信心上會有很大的刺激。」

不過楊鈞翔也指出一些問題，他表示，游盛博年輕、敢衝，這是他的優點但同時也是缺點，「他打球很有自己的想法，有時候比較隨性也比較衝，但是打球不是一股腦地向前衝，像今天他遇到的對手經驗就比他好很多，知道如何掌握節奏，而不是一股腦地攻擊。」楊鈞翔笑著說：「你看他連後排都在殺球，這樣不是不可以，只是這樣會累死自己啊。」

楊鈞翔認為，游盛博是名能力很好的球員，只是在比賽經驗上較為缺乏，比賽心態上也不夠成熟，「這場比賽就是經驗上的差別，將來他必須在打法、組織能力上再修正，這場比賽如果他處理球能在謹慎一點，或許結果就會不一樣。」

「今天對合庫的比賽，我有看到他們打出屬於他們的態度和拼勁，也看到他們渴望搶勝的企圖心，雖然沒能拿下勝利十分可惜，但相信經過這次的比賽，對選手的信心一定會有所提升。」楊鈞翔說。

游盛博則表示，首度參加全團賽就是抱持著學習的態度前來挑戰，他透露，自己國小五、六年級的時候就有遇到王子維回母校與學弟妹們一起練球，當時王子維就有分享一些經驗給他們，自己也從小就視王子維為目標，今天差點有機會與偶像交手，也讓他直呼可惜，「不過這次比賽就是來學習經驗的，就算輸了也沒關係，將來希望能在青少年排名前10，接下來也將備戰6月的世青選拔。」

王子維羽球
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