亞運射箭／澳籍教頭加持 複合弓戰力大增

2018-05-10 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



澳洲籍羅伯‧透納（Robert Turner）從去年台北世大運就加入中華射箭隊教練團，引進的技術和器材指導讓選手們大聲喊讚，更有信心在雅加達亞運最後倒數100天增強戰力，朝金牌目標前進。

中華射箭隊總教練林政賢提到，和反曲弓相較，國內對複合弓的研究不多，常常是透過同儕之間的討論，少了更專業的指導，羅伯的加入就是補上這一環，「他帶隊風格比較活潑，專業性，像是器材的調整，給選手幫助很大。」

平時在台澳兩頭跑的羅伯，踏入射箭領域已經22個年頭，加入中華隊教練團之前，他也曾任澳洲、紐西蘭和美國等5個國家隊擔任教練，來到台灣除傳授技術，還幫選手找器材贊助，獲得選手們一致好評。

上月剛過37歲生日的複合弓老將陳麗如說：「去年開始有羅伯指導，對技術有提升，器材也更充實。」

曾是複合弓培訓國手、目前擔任透納翻譯的翁乙正解釋，複合弓所費不貲，且十分負責，「像反曲弓只有一條弦，但複合弓有3條，每條都要一樣長，如何調整弦的數據，讓箭飛行，教練幫助很多。」他對教學感興趣，在透納身邊既是翻譯，自己也努力學習，透納也不藏私，樂意傾囊傳授。

透納除擔任國家隊教練也到各大學舉辦講習，他認為中華隊選手在一年多來成長許多，「就算我不會中文，也以這個團隊為榮。」