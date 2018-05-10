羽球全團賽／連霸路不輕鬆 合庫教頭：臨場發揮是關鍵

2018-05-10 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



尋求全國羽球團體錦標賽男甲3連霸的合庫A隊，今天遇上今年首度晉升甲組的中租企業男子隊，儘管最終以直落3成績順利拿下，但第2點的單打，老將薛軒億碰上高二小將游盛博卻打滿3局、鏖戰73分鐘才辛苦拿下。

合庫羽球隊總教練廖國茂在賽後表示，雖然第2局薛軒憶在反制的那一拍沒能搶下，但是整體上來說，狀況都在控制之下，「團體賽是看整體的士氣，球員的臨場發揮才是最關鍵的。」

預賽前兩戰都以直落3成績收下勝利的合庫A隊，由「羽球王子」王子維打頭陣，老將薛軒億接棒第2點單打，李佳翰／楊博軒則在第3點雙打出賽，王子維以兩個21：15替球隊輕鬆拿下第1點勝利，接續登場的薛軒億卻陷入苦戰，與小將游盛博拼戰超過1小時，才以21：14、22：24、21：14辛苦拿下，明天將與預賽同樣3戰全勝的亞柏A爭奪分組冠軍。

打頭陣的王子維在開賽與對手互相拉鋸，到了第1局技術暫停後才逐漸將比分拉開，他表示，自己還在適應比賽節奏，因此剛開始節奏放得比較慢，不過他自認自己狀況還算不錯，也十分喜歡打團體賽的感覺，「很喜歡大家一起奮鬥的感覺，打起來很開心。」

對於第2點薛軒億苦戰3局才勝出，廖國茂並不擔心，「雖然第2局反制的那一拍沒能搶下，整體看來薛軒億的整場控制性還是比對手好。團體賽預賽排點上來說，讓選手輪流上場適應比賽場地和球感，藉由前面的比賽來觀察選手狀況，來排出準決賽、決賽時的最佳組合。」

看到國內羽球風氣日漸興盛，愈來愈多企業願意投入羽球運動，廖國茂認為，對於帶動台灣羽球是非常好的現象，不過這也代表球隊要完成連霸也變得更不輕鬆，「看到愈來愈多羽球好手冒出頭，對台灣羽球是好現象，球員間有競爭才會有所提升，其他球團有好手冒出頭對我們的衝擊多少一定會有，我們自己要變得更強大才是重點。」