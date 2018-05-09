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圍棋／8連勝奪業餘大賽冠軍 詹宜典創3紀錄

2018-05-09 21:01聯合報 記者曾思儒╱即時報導

我國圍棋好手詹宜典在前天落幕的「第39屆世界業餘圍棋大賽」傳回捷報，他連闖8關，且接連擊敗大陸、韓國頂尖好手，相隔4年以全勝戰績登頂。

第39屆世界業餘圍棋大賽今年落腳東京，全球63國各派出1人與會，我國代表詹宜典一路闖關，碰大陸業餘「圍棋天王」王琛以半目勝出，碰開幕記者會誓言摘冠的南韓棋手金相天，更是戰到中盤就勝出。

最終詹宜典業餘7段8連勝奪冠，成為台灣首位世界業餘圍棋冠軍，也創下同人兩次奪冠紀錄。

親自帶隊出征的中華民國圍棋協會秘書長秦世敏表示，年初選拔世界業餘圍棋大賽參賽選手，共有129位高段業餘棋手參賽，詹宜典經過8輪賽事取得代表權，這次參賽果然不負眾望，帶回冠軍。

詹宜典表示，上次2014年以7勝1負的戰績奪冠，有些許遺憾，今年以8戰全勝稱霸東京大賽，終於一償心願。

今天他凱旋歸國，「飛躍羚羊」紀政也特別前往接機。

全球已有77個會員國的國際圍棋聯盟，未來將有更多的大型賽事呈現，2022杭州亞運就已列入；甫接任國際圍棋聯盟（ International GO Federation，簡寫IGF）主席的日本會長表示，明年將在日本島根舉辦世界業餘圍棋大賽，俄羅斯也正積極爭取後年的賽事主辦權。

詹宜典（左）摘下圍棋業餘大賽冠軍凱旋，紀政特別到機場接機。 圖／中華民國圍棋協會
詹宜典（左）摘下圍棋業餘大賽冠軍凱旋，紀政特別到機場接機。 圖／中華民國圍棋協會
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詹宜典（左四）摘下圍棋業餘大賽冠軍，今天凱旋歸國。 圖／中華民國圍棋協會
詹宜典（左四）摘下圍棋業餘大賽冠軍，今天凱旋歸國。 圖／中華民國圍棋協會
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