圍棋／8連勝奪業餘大賽冠軍 詹宜典創3紀錄

2018-05-09 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國圍棋好手詹宜典在前天落幕的「第39屆世界業餘圍棋大賽」傳回捷報，他連闖8關，且接連擊敗大陸、韓國頂尖好手，相隔4年以全勝戰績登頂。

第39屆世界業餘圍棋大賽今年落腳東京，全球63國各派出1人與會，我國代表詹宜典一路闖關，碰大陸業餘「圍棋天王」王琛以半目勝出，碰開幕記者會誓言摘冠的南韓棋手金相天，更是戰到中盤就勝出。

最終詹宜典業餘7段8連勝奪冠，成為台灣首位世界業餘圍棋冠軍，也創下同人兩次奪冠紀錄。

親自帶隊出征的中華民國圍棋協會秘書長秦世敏表示，年初選拔世界業餘圍棋大賽參賽選手，共有129位高段業餘棋手參賽，詹宜典經過8輪賽事取得代表權，這次參賽果然不負眾望，帶回冠軍。

詹宜典表示，上次2014年以7勝1負的戰績奪冠，有些許遺憾，今年以8戰全勝稱霸東京大賽，終於一償心願。

今天他凱旋歸國，「飛躍羚羊」紀政也特別前往接機。