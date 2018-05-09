女壘／中華拚奧運 提防大陸殺出

2018-05-09 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



企業女壘聯賽19日開打，中華隊準國手以賽代訓，8月前進雅加達亞運。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

雅加達亞運女壘賽八月十九日開打，中華隊爭金最大對手仍是日本，壘球協會副秘書長畢鈞輝評估未來情勢，大陸隊長期在美國訓練，很難掌握他們的實力，不但是本屆亞運、甚至是前進二○二○年東京奧運的潛在威脅。

中華隊近兩屆亞運都獲銀牌，畢鈞輝表示，今年「坐二望一」， 最大目標當然是金牌，由於棒壘球重返奧運，包括大陸在內的國家更重視女壘，積極性不一樣，挑戰東京奧運壓力不小。

大陸隊去年十一月來台參加亞錦賽，就由美國女教頭領軍，所有球員戴上搭配暗號的護腕，邊看邊比賽一度引發爭議；大陸壘協為了接下來亞、奧運，繼續聘用美籍教練團改造球風，五十人大名單分成兩隊在美國移訓，將選出十七人成為亞運國手。

中華隊六月廿五日到七月十六日赴美訓練，八月二日到十三日在日本千葉打世界錦標賽，十六日前進雅加達，總教練楊賢銘說：「目前打擊沒有太大問題，投手也有基本實力，但守備仍需加強，接下來就是幫助全隊調整到顛峰。」

東京奧運六隊除了地主日本是保障名額、世錦賽產生一席，其他四個名額將由洲際賽決定，分別是美洲兩席、亞洲和泛太平洋區一席、歐洲和非洲一席，澳洲若能在世錦賽擊敗美國晉級，對中華隊在亞太區資格賽比較有利。

企業女壘聯賽邁入第三年賽事，十九日將在北市青年公園球場開打，壘協理事長陳任邦表示，這項大賽充分提升國內女壘實力，並且以賽代訓，對中華隊前進亞運很有幫助。