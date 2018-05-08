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LPGA／程思嘉資格賽第2 奪美國公開賽門票

2018-05-08 20:47中央社 台北8日電

程思嘉成功拿下美國女子公開賽參賽權。 圖／中國信託銀行提供(資料照)
程思嘉成功拿下美國女子公開賽參賽權。 圖／中國信託銀行提供(資料照)
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台灣高球女將程思嘉今天在美國女子公開賽的資格賽中，打出兩回合總計低於標準桿3桿的141桿成績排名第2，成功拿下美國女子公開賽參賽權。

當地時間5月31日在美國阿拉巴馬開打的美國女子公開賽（U.S. Women's Open），除了一般的參賽者，也另由11場資格賽共發出25張門票，程思嘉於當地時間7日在美國亞特蘭大進行的資格賽，在1天內打完兩回合共36洞的比賽。

在上午進行的首輪賽事，程思嘉抓下3隻小鳥、吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿；下午進行的次輪比賽，她抓下4隻小鳥、吞下3個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，最終以兩輪總計低於標準桿3桿的141桿成績排在第2，成功拿下美國女子公開賽參賽權。

這是程思嘉繼2015的依雲錦標賽（The EvianChampionship）、英國女子公開賽（Women's BritishOpen），和2016年的美國公開賽、女子PGA錦標賽（Women's PGA Championship）後，第5次參加年度5大賽的比賽。

在歷經1日36洞競桿，成功奪得美國女子公開賽參賽權後，程思嘉在略作休息後，隨即踏上旅程，準備參加接下來希梅塔巡迴賽（Symetra Tour）的比賽。

即便賽程安排並不輕鬆，程思嘉也不忘回饋社會，她將廠商贊助，但尺寸不合的手套轉送給台灣的青少年選手，需要的小選手可以登記後，於18日在台北球場進行的聲寶女子公開賽領取。

程思嘉PGA錦標賽
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