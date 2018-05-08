女壘／中華隊備戰亞運 「美式」大陸很神秘

2018-05-08 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中華隊備戰亞運，壘球協會副秘書長畢鈞輝認為，日本仍是最難纏的對手，大陸隊實力很難掌握。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 雅加達亞運女壘賽8月19日開打，中華壘球協會副秘書長畢鈞輝評估中華隊情勢「坐二望一」，日本仍是最難纏的對手，大陸隊長期在美國移訓，實力到底如何，目前很難掌握。

中華隊在前兩屆亞運都奪下銀牌，今年從各隊實力看來，亞運四強應是中華、日本、菲律賓、大陸，中華隊17名國手將在6月25日出爐，目前大名單共有20人。

大陸隊為了本屆亞運、挑戰2020年東京奧運，聘請美籍教練團改造球風，去年11月在台中進行的亞洲錦標賽就由美國女教頭領軍，全隊長期在美國磨練，將從亞運50人大名單決定17名國手。

中華隊6月25日到7月16日將到美國移訓，8月2日到13日在日本千葉打世界錦標賽，16日前進雅加達，行程相當緊湊，畢鈞輝說：「本屆亞運目標當然是金牌。」

這次亞運場地是2007年亞洲男壘錦標賽的場地，畢鈞輝表示，當時沒看台，連司令台都是木造，這次增加新的看台，但仍不符國際標準，場地鬆軟、顆粒較粗，很怕中華隊球員滑壘時受傷，全隊要特別注意才行。

2020年東京奧運6隊的產生方式已經確定，除了地主日本隊是保障名額，8月世錦賽再產生一席，其他3個名額將由洲際賽決定，分別是美洲兩席、亞洲和泛太平洋區1席、歐洲和非洲1席。

畢鈞輝表示，棒壘球重返奧運後，各國更重視女壘，積極性不一樣，儘管挑戰東京奧運壓力不小，仍要全力以赴。