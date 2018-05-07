親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
一朗暫別選手
綜合
籃球
路跑

宏達電Google銀彈進補 首季每股大賺25.7元

捷運站比中指辱罵台灣人 外籍男和解不成被告送辦

馬德里女網／詹詠然改配美將 合作首戰開紅盤晉16強

2018-05-07 20:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣網球女雙世界球后詹詠然這次在馬德里女網賽與美國新搭擋瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）合作，雙姝在合作首戰就開出紅盤，只耗時69分鐘，就以6：4、6：1輕取大陸彭帥與美國麥克海兒（Christina McHale）組合，繼妹妹詹皓晴謝淑薇後，第3位晉級雙打16強的台將。

詹詠然與妹妹詹皓晴在3月的邁阿密網賽女雙止步8強後，經過1個多月的休息，姐妹倆在總獎金超過668萬美元的馬德里女網賽拆夥，詹皓晴找回2月在杜拜女網賽收穫雙打冠軍的大陸楊釗煊，重現「海峽組合」，詹詠然則改與美國新搭擋瑪泰克‧史丹絲合作，參加今年第一個紅土賽事。

今天首輪台美組合就碰上強勁對手彭帥／麥克海兒，首盤前3局雙方互破發球局，台美組合取得2：1領先，雖然第8局又遭對手破回發球局，但她們立刻在第9局還以顏色，也靠著這個關鍵發球局，以6：4搶下首盤。

狹帶著這股氣勢，次盤台美組合默契更上層樓，連續在第1、3、5局連續3度破發連下5局，儘管第6局詹詠然的發球局失手，但仍不影響比賽結果，第7局台美組合再度攻破對手發球局，最終僅耗時69分鐘，就以直落二闖進雙打16強。

詹詠然（左）與新搭擋瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）...
詹詠然（左）與新搭擋瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）合作首戰告捷。圖／劉雪貞提供
分享
詹詠然（左）與新搭擋瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）...
詹詠然（左）與新搭擋瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）合作首戰告捷。圖／劉雪貞提供
分享

詹詠然詹皓晴謝淑薇
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

2018世界中學生運動會 蘇思蘋勇奪反曲弓女子金牌

2018-05-07 19:24

桃園運動卡／邁入第4年 桃園市民參與運動很幸福

2018-05-07 17:50

PGA／伍茲推桿不佳 富國銀行錦標賽並列55

2018-05-07 14:49

馬德里女網／澳網後首勝 莎拉波娃不滿足

2018-05-07 13:34

羽球／全團賽台南開戰 戴資穎、周天成領銜參賽

2018-05-07 12:17

馬德里女網／錯過單打賽事 謝淑薇雙打搶勝

2018-05-07 09:31

橄欖球／大專錦標賽7人制 陸官6連勝奪冠

2018-05-07 00:39

STC立槳運動訓練營 開放報名

2018-05-07 00:16

撐竿跳／泰國公開賽 吳家如再破全國

2018-05-07 00:16

羽球／紐西蘭公開賽 王齊麟單日雙冠

2018-05-07 00:16

田徑／泰國公開賽 吳家如跳出4公尺20全國紀錄

2018-05-06 19:31

JLPGA／撒隆巴斯高球賽 姚宣榆並列第6

2018-05-06 17:58

網球／首爾挑戰賽 陳迪、易楚寰惜敗居亞軍

2018-05-06 17:18

圖輯／國際立槳賽匈牙利兄弟同時抵達 猜拳決定第一

2018-05-06 16:18

紐西蘭羽賽／男雙衛冕成功 王齊麟單日兩冠

2018-05-06 14:45
看更多

熱門文章

NBA／勇士展現宰制力 教頭：柯瑞正在進入狀態

2018-05-07 10:40

NBA／如何守詹姆斯？ 布萊恩：干擾他的左邊

2018-05-07 08:56

MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝

2018-05-07 07:20

NBA／凌晨4點傳簡訊 格林激勵杜蘭特

2018-05-07 10:44

NBA／杜蘭特38分領軍 勇士退鵜鶘聽牌

2018-05-07 07:44

NBA／保羅飆27分火力支援 火箭西區決賽聽牌

2018-05-07 11:00

NBA／詹姆斯隻手遮天 喜劇節目嘲諷隊友無作為

2018-05-07 16:35

NBA／伊古達拉球風全面 柯爾：讓我想起皮朋

2018-05-07 16:31

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

NBA／三分球數超越吉諾布里 柯瑞躍居史上第三

2018-05-07 13:43

NBA／分區決賽只差臨門一腳 保羅謹記2015年教訓

2018-05-07 14:15

NBA／逆轉還被橫掃 季後賽史上9大弱欺強紀錄

2018-05-07 13:19

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

MLB／大谷繳優質先發 相隔近一個月奪第3勝

2018-05-07 07:51

NBA／敵隊球迷開槍殺玩笑 格林：為他感到難過

2018-05-07 16:30

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

NBA／G3不滿判決 暴龍總裁領75萬台幣罰單

2018-05-07 09:08

NBA／柯瑞上場時間增加 復出第三戰打出水準

2018-05-07 11:00

NBA／柯爾否認創現代籃球 推崇丹東尼才是始祖

2018-05-07 14:50

NBA／詹姆斯絕殺暴龍 兒說「正常啦」

2018-05-07 00:16

NBA／保羅球場過生日 哥哥卻被請出場

2018-05-07 14:59

MLB／有這種特助？ 一朗賽前秀背後接球美技

2018-05-07 11:18

NBA／3分鐘賞5記「麻辣鍋」 卡佩拉寫紀錄

2018-05-07 14:00

單親媽堅持推著腦麻兒路跑…「誰知明天或無常先到？」

2018-05-07 10:00

NBA／騎士連勝3場聽牌 教頭提醒別過度自信

2018-05-07 11:09

MLB／19出局數送15K 國民薛則史上第一人

2018-05-07 08:28

MLB／紅襪塞爾12K奪勝 林子偉沒上場仍首位到

2018-05-07 11:13

MLB／男人才懂的痛 莫里納遭球直擊胯下進傷兵

2018-05-07 08:22

MLB／水手球迷噓聲以待 大谷：沒擾亂我

2018-05-07 10:14

MLB／洋基15戰14勝 複製20年前神話

2018-05-07 00:16

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-07 10:33

MLB／洋基又贏了 托瑞斯敲再見轟隊史最年輕

2018-05-07 10:01

MLB／優質先發無用 韋蘭德加盟太空人後首吞敗

2018-05-07 09:30

中職／陳禹勳感謝陳俊秀 守備美技「救援成功」

2018-05-07 07:45

中職／陳琥被打爆 兄弟未能3連戰橫掃獅隊

2018-05-06 21:01

MLB／談普荷斯 天使新秀：我童年惡夢

2018-05-07 16:26

羽球／全團賽台南開戰 戴資穎、周天成領銜參賽

2018-05-07 12:17

MLB／今日戰績表 托瑞斯再見三分砲洋基6連勝

2018-05-07 13:54

中職／領過失業救濟金 周思齊接掌工會感觸多

2018-05-07 16:53

中職／林智平致勝二壘打 猿隊止本季最長4連敗

2018-05-06 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top