馬德里女網／詹詠然改配美將 合作首戰開紅盤晉16強

2018-05-07 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣網球女雙世界球后詹詠然這次在馬德里女網賽與美國新搭擋瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）合作，雙姝在合作首戰就開出紅盤，只耗時69分鐘，就以6：4、6：1輕取大陸彭帥與美國麥克海兒（Christina McHale）組合，繼妹妹詹皓晴與謝淑薇後，第3位晉級雙打16強的台將。

詹詠然與妹妹詹皓晴在3月的邁阿密網賽女雙止步8強後，經過1個多月的休息，姐妹倆在總獎金超過668萬美元的馬德里女網賽拆夥，詹皓晴找回2月在杜拜女網賽收穫雙打冠軍的大陸楊釗煊，重現「海峽組合」，詹詠然則改與美國新搭擋瑪泰克‧史丹絲合作，參加今年第一個紅土賽事。

今天首輪台美組合就碰上強勁對手彭帥／麥克海兒，首盤前3局雙方互破發球局，台美組合取得2：1領先，雖然第8局又遭對手破回發球局，但她們立刻在第9局還以顏色，也靠著這個關鍵發球局，以6：4搶下首盤。