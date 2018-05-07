羽球／全團賽台南開戰 戴資穎、周天成領銜參賽

2018-05-07 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「107年全國羽球團體錦標賽」今天正式開幕，這項國內層級最高的團體賽星光雲集，包括上周重返「世界球后」的戴資穎，我國「一哥」周天成、王子維和剛在紐西蘭公開賽摘下雙冠的王齊麟等都將齊聚台南，在成功大學中正堂爭奪最高榮耀。

全團賽相隔5年再落腳台南，國小組賽程從昨天就登場，今天的開幕則由台南在地文化「祥獅獻瑞」開場，兩隻舞獅還應景的叼起球拍，場面熱鬧。

新上任的中華羽協理事長張國祚提到，台灣有世界一流的選手，今年起場地規格也向國際接軌，「像是每個場地都有地墊，可以保護選手，場館也會選擇可以容納2000人以上觀眾的球館。」從今年全團賽開始，之後每年兩次的排名賽，規格也將比照。

107年全團賽共有261支隊伍、超過2000名選手與會，甲組團體賽更是星光雲集，戴資穎、周天成和王子維等將代表母隊合作金庫出賽，紐西蘭公開賽完成男雙衛冕的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟也將為土地銀行爭取金盃。