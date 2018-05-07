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羽球／全團賽台南開戰 戴資穎、周天成領銜參賽

2018-05-07 12:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

「107年全國羽球團體錦標賽」今天正式開幕，這項國內層級最高的團體賽星光雲集，包括上周重返「世界球后」的戴資穎，我國「一哥」周天成王子維和剛在紐西蘭公開賽摘下雙冠的王齊麟等都將齊聚台南，在成功大學中正堂爭奪最高榮耀。

全團賽相隔5年再落腳台南，國小組賽程從昨天就登場，今天的開幕則由台南在地文化「祥獅獻瑞」開場，兩隻舞獅還應景的叼起球拍，場面熱鬧。

新上任的中華羽協理事長張國祚提到，台灣有世界一流的選手，今年起場地規格也向國際接軌，「像是每個場地都有地墊，可以保護選手，場館也會選擇可以容納2000人以上觀眾的球館。」從今年全團賽開始，之後每年兩次的排名賽，規格也將比照。

107年全團賽共有261支隊伍、超過2000名選手與會，甲組團體賽更是星光雲集，戴資穎、周天成和王子維等將代表母隊合作金庫出賽，紐西蘭公開賽完成男雙衛冕的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟也將為土地銀行爭取金盃。

合庫羽將許雅晴和林家翾都是台南「在地」選手，相隔5年重返家鄉出賽，兩人都大喊興奮，林家翾笑說：「高中畢業就到台北，這次回來當然會盡力，把自己做到最好，幫球團拚好成績。」

合庫羽將許雅晴（左一）、林家翾（右一）和中華羽協理事長張國祚合影。 記者曾思儒／...
合庫羽將許雅晴（左一）、林家翾（右一）和中華羽協理事長張國祚合影。 記者曾思儒／攝影
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107年羽球全團賽在成功大學中正堂熱鬧開幕。 記者曾思儒／攝影
107年羽球全團賽在成功大學中正堂熱鬧開幕。 記者曾思儒／攝影
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戴資穎周天成王子維
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