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撐竿跳／泰國公開賽 吳家如再破全國

2018-05-07 00:16聯合報 毛琬婷

圖／中華田協提供
圖／中華田協提供
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台灣撐竿跳女將吳家如（後排中）昨天在泰國田徑公開賽以四公尺二十再度打破全國紀錄並摘金，將她上月締造的全國紀錄向上推升五公分，國體大沈怡如（後排右）以四公尺○五掛銅，並達到亞運參賽標準，中華田徑協會秘書長王景成（前排中）與前三名選手合影。後排左是披銀的地主女將，她跳過四公尺一十。

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