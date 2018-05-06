路跑／為不能跑的人而跑 向俊賢號召大家一起來

2018-05-06 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「Wings For Life全球路跑」台灣站，今晚7點從桃園航空城願景館作為起點正式開跑，現場吸引6千名跑者前來共襄盛舉，本次更有南非Wings For Life的大使安佐（Zuki Nzo）來台參加，身為脊髓損傷患者的她，鼓勵跑者們共同「為不能跑的人而跑」。此外，「跳高王子」向俊賢也連續兩年前來參加，並保證將來若是時間上允許，將持續參加這個有意義的活動。

相較於一般路跑賽事，Wings For Life全球路跑沒有終點線，而是派出「終結者號（Catcher Car）」於開跑30分鐘後從起跑點出發追逐跑者，最後被追上的男、女跑者各一名成為冠軍，透過晶片將數據傳送至全球資料庫中，與87個國家共同排出世界名次。

連兩年參加的向俊賢，這次因為膝蓋有些傷勢只跑了5.5公里，雖然沒能超越去年的10公里多的成績，但他表示，「第2年參加，也愈來愈知道活動的意義，將來若是時間允許我也會再來參加，希望能有更多的人一起來參加這項有意義的活動。」