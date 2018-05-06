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路跑／為不能跑的人而跑 向俊賢號召大家一起來

2018-05-06 21:23聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「Wings  For  Life全球路跑」台灣站，今晚7點從桃園航空城願景館作為起點正式開跑，現場吸引6千名跑者前來共襄盛舉，本次更有南非Wings  For  Life的大使安佐（Zuki Nzo）來台參加，身為脊髓損傷患者的她，鼓勵跑者們共同「為不能跑的人而跑」。此外，「跳高王子」向俊賢也連續兩年前來參加，並保證將來若是時間上允許，將持續參加這個有意義的活動。

相較於一般路跑賽事，Wings  For  Life全球路跑沒有終點線，而是派出「終結者號（Catcher Car）」於開跑30分鐘後從起跑點出發追逐跑者，最後被追上的男、女跑者各一名成為冠軍，透過晶片將數據傳送至全球資料庫中，與87個國家共同排出世界名次。

連兩年參加的向俊賢，這次因為膝蓋有些傷勢只跑了5.5公里，雖然沒能超越去年的10公里多的成績，但他表示，「第2年參加，也愈來愈知道活動的意義，將來若是時間允許我也會再來參加，希望能有更多的人一起來參加這項有意義的活動。」

這次活動的報名費與來自各界的募款將全數捐給「Wings  For  Life脊髓研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。緊跟著終結者車隊的則是「阿非」陳菀婷，擔任加油手的「阿非」表示，「我會用最熱情的鼓勵幫大家加油，希望選手們都不要放棄持續向前。」

「跳高王子」向俊賢號召更多人一起來參與。記者毛琬婷／攝影
「跳高王子」向俊賢號召更多人一起來參與。記者毛琬婷／攝影
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