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JLPGA／撒隆巴斯高球賽 姚宣榆並列第6

2018-05-06 17:58中央社 台北6日電

台灣高球女將姚宣榆。 報系資料照片。(圖／台灣大哥大)
台灣高球女將姚宣榆。 報系資料照片。(圖／台灣大哥大)
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台灣旅日高球好手姚宣榆，今天在JLPGA年度四大賽之首的世界女子錦標賽撒隆巴斯盃高球賽，4回合累計以高於標準2桿的290桿並列第6，南韓女將申智愛則以285桿奪冠。

總獎金1億2000萬日幣（約新台幣3300萬）的世界女子錦標賽撒隆巴斯盃高球賽，在日本茨城縣的茨城高爾夫俱樂部西球場進行4回合競桿，姚宣榆在最終回共打下4鳥、1柏忌，單日繳出低於標準3桿的69桿，排名從3回合打完的並列19，一口氣竄升上並列第6。

姚宣榆前9洞分別拿下1鳥與1個柏忌，後9洞她火力全開分別在第10、11洞連續捕鳥，最後又在標準5桿的第17洞再添1鳥，不僅寫下個人4回合的最佳表現，也是全場唯二能繳出6字頭成績卡的球員之一。

今年狀況極佳的姚宣榆，曾在3月的AXA高球賽歷經延長賽，擊敗日本地主選手比嘉真美子拿下4年來的第2冠，加上此役在內，本季她參加8場比賽共有3場排進前10，這場比賽她將可獲得432萬日幣（約新台幣118萬8000元），而台灣一姊盧曉晴則以並列23名做收。

南韓名將申智愛前3回合打完，還以4桿之差落後自家同胞李晶恩，暫居第2，不料李晶恩在最終回意外「爆桿」，全場繳出高於標準4桿的76桿，排名也滑落至第3，反觀申智愛穩紮穩打以低於標準2桿的70桿完賽，最終反倒以低於標準3桿的285桿奪冠，並抱走2400萬日幣（約新台幣653萬）的冠軍獎金。

高爾夫盧曉晴
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