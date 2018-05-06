圖輯／國際立槳賽匈牙利兄弟同時抵達 猜拳決定第一

台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，硬板6公里長程菁英賽由來自匈牙利的兄弟檔奪下一、二名，同時抵達的他們，俏皮的在終點線前猜拳決定勝負，最後由哥哥丹尼爾猜贏獲勝，弟弟布魯諾拿下第二。台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，硬板6公里長程菁英賽由來自匈牙利的兄弟檔丹尼爾（右）、布魯諾（左）奪下一、二名。中華SUP立槳運動協會提供 分享 facebook 台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，硬板6公里長程菁英賽由來自匈牙利的兄弟檔丹尼爾（右）、布魯諾（左）奪下一、二名。中華SUP立槳運動協會提供 分享 facebook 台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，硬板6公里長程菁英賽由來自匈牙利的兄弟檔丹尼爾（右）、布魯諾（左）奪下一、二名。中華SUP立槳運動協會提供 分享 facebook 台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，來自匈牙利的布魯諾一路在領先集團中。記者許正宏／攝影 分享 facebook 台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，硬板6公里長程菁英賽由來自匈牙利的兄弟檔丹尼爾（右）、布魯諾（左）奪下一、二名。中華SUP立槳運動協會提供 分享 facebook 台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，硬板6公里長程菁英賽首位，由來自 匈牙利的兄弟檔與澳洲選手一路爭奪。記者許正宏／攝影 分享 facebook 台灣SUP國際立槳邀請賽下午在福隆海水浴場舉行，硬板6公里長程菁英賽由來自匈牙利的兄弟檔丹尼爾（右）、布魯諾（左）奪下一、二名。記者許正宏／攝影 分享 facebook
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