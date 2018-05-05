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五人制足球／下月將退伍 紀聖珐盼加盟大陸五超聯賽

2018-05-05 21:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

曾遠赴西班牙、大陸等地踢球，五人制足球好手紀聖珐今天在2018中華五人制足球聯賽亮相，這次他代表台北OKANE隊出賽，也幫助球隊踢進2球，最終球隊以7：1大勝新竹竹塹隊，目前正在服兵役的他預計將在6月13日退伍，他表示，目前透過經紀人與大陸足球協會室內五人制足球超級聯賽（五超聯賽）的深圳鐵狼隊聯繫，若是順利加盟，退伍後就將前往大陸踢球。

2013年紀聖珐當時才19歲卻已有大陸珠超五人制聯賽兩季經驗，之後更前往西班牙挑戰職業第三級球隊，之後在2016年與大陸五甲聯賽傳統列強深圳南嶺鐵狼足球隊簽下5年合約，不過由於過往的五甲聯賽升為五超聯賽，實施港澳台外援政策，導致紀聖珐未能和球隊走完合約提前結束。

去年紀聖珐面臨當兵的問題，但由於五人制足球非體育署所認可的補充兵辦法項目之一，所以紀聖珐先回台完成為期一年的國民義務兵役。他在結束2月的2018亞足聯五人制足球錦標賽（AFC Futsal Championship）後，紀聖珐就回到軍中繼續服兵役，不過由於是服一般義務役，平時只能利用閒暇時間進行跑步訓練、藉以維持體能。

紀聖珐說：「球感的部分在軍中比較難維持，只能利用放假的時候碰碰球，今天比賽的感覺還算不錯，雖然上場的時間不多，但只要上了場就盡力去表現。」他也談到退伍後的個人目標，他自認這一年來自己狀況不算退步，不過也希望自己能盡快回到個人最佳狀態，「現在狀況大約是6成左右，主要就是體能部分下降許多，像今天比賽時，可能很快就會覺得喘，踢球的力量也跟過往有一段差距。」

儘管距離最佳狀態仍有一段距離，不過紀聖珐自認不太擔心自己的狀況，「之前亞足聯五人制錦標賽的時候也是同樣的狀況，當時我也是花了1個月的時間就把狀況調整至8、9成，相信退伍後接受正常訓練時，只要給我大約1個月的時間就能將狀況調整回來。」

五人制足球好手紀聖珐（中）。圖／中華五人制足球聯賽提供
五人制足球好手紀聖珐（中）。圖／中華五人制足球聯賽提供
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