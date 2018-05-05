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羽球／王齊麟「雙」喜 紐西蘭公開賽將搶2金

2018-05-05 18:00中央社 台北5日電

王齊麟（左）一日兩戰，上午先與女伴李佳馨聯手闖關，下午再和老大哥陳宏麟(右)合拍...
王齊麟（左）一日兩戰，上午先與女伴李佳馨聯手闖關，下午再和老大哥陳宏麟(右)合拍扳倒中國組合，明天將挑戰紐西蘭公開賽混雙與男雙「雙金」。 聯合報系資料照
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年僅23歲的台灣羽球雙打好手王齊麟今一日兩戰，上午先與女伴李佳馨聯手闖關，下午再和老大哥陳宏麟合拍扳倒中國組合，明天將挑戰紐西蘭公開賽混雙與男雙「雙金」。

總獎金15萬美元（約新台幣448萬）的紐西蘭公開賽，屬世界羽球巡迴賽超級300系列，冠軍將可取得7000分積分，王齊麟與陳宏麟去年是男雙冠軍，今年頂著衛冕光環舊地重遊，連2年成功打進男雙決賽。

世界排名第8的王齊麟與陳宏麟，高居男雙大會頭號種子，今天4強賽「王陳配」僅花36分鐘，以21比14、21比13、直落二，淘汰大會第7種子、中國組合何濟庭與譚強，不僅終止對戰2連敗，距2連霸也僅剩一步之遙。

稍早，王齊麟與李佳馨聯手出擊混雙，4強賽兩人費時58分鐘、3局苦戰，以17比21、21比18、21比18後來居上，扳倒中國組合何濟庭與杜玥，快意晉級混雙冠軍賽。

中華隊在2008年紐西蘭公開賽曾拿下3冠，當時陳宏麟除和搭檔林祐瑯包辦男雙冠軍，混雙也和周佳琦聯手鍍金；而周佳琦除混雙外，女雙也和簡毓瑾稱后，當年陳宏麟和周佳琦雙雙寫下單屆包攬雙冠的紀錄，這回王齊麟有望成為相隔10年後，首位在紐西蘭公開賽包攬雙冠的台灣球員。

羽球
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