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反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大「敦品勵學」校訓

田徑／張洧綝寫50公里競走新頁 教練張耀仁打90分

2018-05-05 16:27聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2018 IAAF世界競走團體錦標賽今天在大陸江蘇太倉登場，這項是IAAF現存最古老的主辦賽事，台灣在近60年來首度派隊參加，其中擁有男子20公里競走全國紀錄的張洧綝今天在50公里競走項目寫下歷史，他以4小時10分13秒完賽，距離亞運參賽標準只差13秒，雖然沒能成功達標，但教練張耀仁仍給予子弟兵極大的肯定。

這次中華隊共派出5位選手參加此賽事，19歲的張洧綝接觸競走已有8年時間，也是這次50公里競走項目唯一台將。張洧綝擁有20公里競走全國紀錄，去年全運會也在此項目連續兩年打破大會紀錄摘金，首度參加50公里競走就以4小時10分13秒完賽，締造台灣50公里競走的第一項紀錄，同時也將成為全國紀錄。

賽前張洧綝與張耀仁設定以達亞運參賽標準為目標，不過最終僅慢了13秒，張耀仁仍對於子弟兵首度參加50公里競走項目就能繳出如此佳績，給予90分的高度肯定，「今天張洧綝的表現真的很好，首度參賽也不怯場，雖然沒能達標很可惜，但我仍給他打90分的成績。」

張耀仁透露，賽前張洧綝只為了這次比賽備戰1個月就上陣，由於平時還需兼顧課業，平常練習量增加至每天約2、30公里，最多也只有到35公里左右，因此在比賽中，原本設定每公里4分40秒左右的配速，到了35公里後張洧綝的配速就開始下滑，「原本開賽時還是陰天的天氣，在比賽中段起卻開始下起雨，加上風勢，也多少影響到選手表現，不過張洧綝這樣的表現已經非常優秀。」

台灣競走好手張洧綝（左）在2018 IAAF世界競走團體錦標賽，50公里競走項目...
台灣競走好手張洧綝（左）在2018 IAAF世界競走團體錦標賽，50公里競走項目創下全國紀錄。圖／張耀仁提供
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台灣競走好手張洧綝在2018 IAAF世界競走團體錦標賽，50公里競走項目創下全...
台灣競走好手張洧綝在2018 IAAF世界競走團體錦標賽，50公里競走項目創下全國紀錄。圖／張耀仁提供
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