世足／25歲「埃及梅西」 薩拉赫居英超射手榜首

2018-05-05 15:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳敏欣 ／綜合報導



薩拉赫有望扮演埃及的救世主。 路透 分享 facebook

隨著在職業賽場走上巔峰，埃及前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）同一時間把國家隊帶返世界盃，這位年僅25歲的後起之秀，在加入英超利物浦後短短不到一年，就為自己贏得「埃及梅西」的封號。

和阿根廷球王梅西（Lionel Messi）一樣沒有高壯的運動員身材，175公分的薩拉赫也以技術流闖蕩球門前，速度靈活同時兼具良好球感，助攻時有良好的傳球視野，射門時也有過人的進球嗅覺，除了能擔任右邊鋒外，也可以轉換成進攻中場或2號射手的角色。

薩拉赫的職業生涯起步於埃及國內的阿拉伯建築俱樂部，20歲那年他踏入瑞士加盟巴塞爾，兩年後被英超豪門切爾西相中，不過沒太多出賽空間的他被藍軍出租到義甲費倫提那和AS羅馬，羅馬雖然最後買斷合約，但薩拉赫只待了一年，又被利物浦挖回英超。

為了證明利物浦破隊史紀錄的3690萬英鎊轉會費沒白花，薩拉赫火力全開，目前為止34場英超出賽收穫31顆進球，立刻成了場上的靈魂人物，他也打破英超紀錄，成了第一位在單一球季3度拿下單月最佳球員的人，上周最新公布的英格蘭職業足球運動員協會年度最佳球員，薩拉赫更是史上第一位獲獎的埃及代表。

回到國家隊為埃及征戰非洲區資格賽，薩拉赫不但攻進全隊最多的5球，其中對剛果共和國的關鍵之役，包辦2球的他更在補時階段罰進致勝球，一人之力率領埃及提早收下世界盃門票。

已經穩居英超射手榜首位的薩拉赫，本季歐洲金靴獎幾乎成了囊中物，剛在歐冠4強帶領利物浦淘汰前東家AS羅馬的他，在6月投身世界盃戰場之前，最大目標是阻擋皇馬取得歐冠3聯霸，證明自己已是當今足壇一流球星。