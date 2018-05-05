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世足／A組僅烏拉圭較強 俄羅斯好籤運拚新猷

2018-05-05 14:52聯合晚報 記者吳敏欣／綜合報導

蘇亞雷斯（見圖）和卡瓦尼領軍的烏拉圭，被看好搶下A組第一。 歐新社
蘇亞雷斯（見圖）和卡瓦尼領軍的烏拉圭，被看好搶下A組第一。 歐新社
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世界盃足球賽6月14日點燃戰火，首戰由地主俄羅斯交手沙烏地阿拉伯，俄羅斯若想在家鄉父老面對晉級16強淘汰賽，這場開幕戰無論面子或裡子，都是非拿下不可。

俄羅斯和沙烏地阿拉伯、埃及、烏拉圭掛名A組，對外人而言或許預期的精采度有限，但對做東的俄羅斯來說，這可是再好不過的籤運，從蘇聯解體後就沒闖過下一輪的他們，在自家創下歷史新頁的希望濃厚。

由於不用和其它國家一樣踢資格賽，失去許多練兵機會的俄羅斯在抽籤時，世界排名跌到第65名，是32個參賽國家裡最低，所幸這次小組裡的對手沒有超級強權，世界排名最高的不過是21名的烏拉圭，而沙烏地阿拉伯和埃及皆是相隔10年以上才重返會內賽的新臉孔，只要穩紮穩打，俄羅斯出線機率不低。

蘇亞雷斯和卡瓦尼（見圖）領軍的烏拉圭，被看好搶下A組第一。 歐新社
蘇亞雷斯和卡瓦尼（見圖）領軍的烏拉圭，被看好搶下A組第一。 歐新社
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近8場小組賽 烏拉圭只輸1場

在世界盃初期1930年和1950年拿過2次冠軍的烏拉圭，被看好以小組第一的姿態晉級，過去兩屆他們8場小組賽只輸1場，這次南美洲區資格賽，由老牌總教練塔巴雷茲（Oscar Tabarez）繼續領軍，踢出僅次於巴西的好表現。卡瓦尼（Edinson Cavani）和蘇亞雷斯（Luis Suarez）的強大火力能否延續至會內賽，是烏拉圭這屆世界盃能走多遠的關鍵。

等28年 埃及靠救世主回歸

埃及闊別28年重返會內賽，且隊史在世界盃一勝難求，但今年陣中有超級新星薩拉赫（Mohamed Salah）撐場，就看這位「救世主」是不是能獨挑大梁，扛起國家的重擔。

抽籤世排63名 沙烏地恐墊底

沙烏地阿拉伯則是自2006年以來首度入圍，抽籤時世界排名63，只優於俄羅斯，雖然過去曾是亞洲足球強權，也在1994年世界盃小組賽1：0擊敗比利時，但近10年發展走下坡的他們，本屆恐怕只有小組墊底的份。

製表／吳敏欣
製表／吳敏欣
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Luis Suarez世足賽俄羅斯
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