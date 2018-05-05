親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
一朗暫別選手
綜合
籃球
路跑

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

MLB／終於等到了 普荷斯3千安出爐史上第32人

亞運／史上首次雙城亞運 籌委會對交通掛保證

2018-05-05 11:42聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

印尼亞運籌備會執行委員納維爾（Syahrir Nawier）。圖／中華奧會提供
印尼亞運籌備會執行委員納維爾（Syahrir Nawier）。圖／中華奧會提供
分享

2018年雅加達亞運將同時在雅加達及巨港兩個城市舉行，是亞運史上唯一的雙城亞運，不過上個月中華隊亞運考察團至當地考察，對於當地交通大為憂心，今天印尼亞運籌備會執行委員納維爾（Syahrir Nawier）在宜蘭出席2018奧林匹克路跑時表示，不只選手，連到印尼當地採訪的媒體，給予交通上最便捷的服務。

這是印尼自1962年舉辦第4屆亞運後，相隔56年再度舉辦亞運，且這次同時在雅加達和巨港兩個城市舉行，是亞運史上唯一的雙城亞運。納維爾對於當地的交通問題有信心可以解決，他指出，亞運期間學校單位全面放假，也因此紓解不少交通問題，此外，也會另闢專用道路，並有警察在前方開道護送選手，確保從選手村至各場館可以在35至40分鐘的車程抵達。

納維爾透露，巨港目前正在興建輕軌列車，屆時完工後，教練與選手可以直接從機場搭乘抵達目的地，交通問題不需要煩惱。對於往返雅加達與巨港的交通，由於兩座城市間只能靠著飛機往來，納維爾及亞奧會理事會新聞部經理周健皆表示，建議採訪亞運的媒體，若在條件允許的話，還是兩個城市派不同人馬前往。

今天有曾一同前往考察的媒體反應，這次雅加達賽會園區幅員遼闊，選手、教練的交通上大致沒有太大問題，但目前各場館間沒有接駁車的規劃，也會讓前往採訪的媒體在各場館間移動十分不便，對此納維爾承諾，屆時籌委會會將此問題反應上去，以利媒體的採訪作業。

雙城
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

拉巴特女網／謝淑薇無緣爭冠 世界排名仍將提升

2018-05-05 09:05

陽光、沙灘、戲水去！「立槳訓練營」福隆登場

2018-05-05 00:29

桌球／合體沒比較強 南北韓女團世桌賽4強出局

2018-05-04 23:49

TLPGA／聲寶集團贊助女子高球賽 5月中開打

2018-05-04 20:22

NFL薪資一破再破 四分衛真的賺翻了

2018-05-04 18:03

足球／企業球隊苦撐 想轉職業經費大不易

2018-05-04 17:59

NFL／萊恩續約獵鷹 年薪3千萬史上第一人！

2018-05-04 17:42

田徑／標槍好手黃士峰備戰亞運 到日本比挑戰賽

2018-05-04 17:19

體育署與緯來電視網合作 提升台灣體育關注度

2018-05-04 17:04

PGA／富國高球賽推桿頻失手 伍茲搖頭

2018-05-04 17:01

田徑／亞青賽名單 33名選手、11名教練陣容龐大

2018-05-04 14:03

拉巴特女網／直落二勝出 謝淑薇首闖紅土四強

2018-05-04 09:43
看更多

熱門文章

NBA／不認同被綠衫軍封印 西蒙斯：自己想太多

2018-05-04 17:00

NBA／76人傳奇J博士倒戈 承認泰托姆該是狀元

2018-05-04 15:10

MLB／馬林魚打擊熄火 陳偉殷挨2轟吞賽季首敗

2018-05-05 10:09

NBA／綠衫軍22分大逆轉 泰托姆：像賽季縮影

2018-05-04 12:17

MLB／紅襪普萊斯崩盤 林子偉替補游擊策動雙殺

2018-05-04 12:24

NBA／「季後賽朗多」21助攻 鵜鶘扳倒勇士

2018-05-05 10:54

NBA／柯瑞續寫三分紀錄 季後賽命中數超越米勒

2018-05-05 11:06

MLB／普荷斯3千安「M1」 大谷雙安助天使勝

2018-05-04 13:23

爵士G2變陣獲勝秘訣 火箭如何尋求改變反擊？

2018-05-05 11:10

中職／兄弟再次「拐氣」成功 張志豪代打再見轟

2018-05-04 21:33

MLB／「時代終結」 大都會決定揮別哈維

2018-05-05 07:56

NBA／西蒙斯低迷 艾佛森致電打氣、米契爾力挺

2018-05-05 09:24

陳偉殷生涯首遇紅人 首局就挨背靠背震撼彈

2018-05-05 09:20

NBA／尼克簽新帥再搶詹皇 歐尼爾看好湖人得手

2018-05-05 10:19

中職／後援當先發用上癮 兄弟推楊志龍接棒

2018-05-04 17:45

NBA／無實績仍秘密續約 巫師總管任期將破15年

2018-05-04 18:22

中職／黃甘霖堅持投手定位 才能避免受傷

2018-05-04 18:02

中職／再見全壘打！張志豪「1球」打爆獅

2018-05-05 00:05

MLB／成績下滑回凡間 一朗神技只能回味

2018-05-04 14:49

MLB／相隔一年多 陳偉殷先發再次投不滿5局

2018-05-05 09:08

中職／打擊教練的建議 讓張志豪當功臣

2018-05-04 22:18

MLB／鈴木一朗盛讚大谷 影響力更甚於我

2018-05-05 09:56

MLB／今日戰績表 大谷敲雙安天使3連勝

2018-05-04 15:25

影／鈴木一朗轉任特助 美職神紀錄一次看

2018-05-04 13:48

MLB／本季不再上場比賽 一朗：毫無失落感

2018-05-04 14:53

MLB／巴提斯塔重回大聯盟 改守三壘首戰敲長打

2018-05-05 08:45

中職／洪宸宇3天內兩度先發 史總讚賞表現很好

2018-05-04 22:19

NBA／ 騎士2連勝暴龍 詹姆斯：我們不會鬆懈

2018-05-05 00:19

田徑／亞青賽名單 33名選手、11名教練陣容龐大

2018-05-04 14:03

NBA／柯瑞G3手感急凍 柯爾：再給他時間

2018-05-05 11:33

中職／蔣智賢4安帶頭 悍將18安賞猿3連敗

2018-05-04 22:07

中職／單場4安「猛打賞」 蔣智賢大棒敲飛猿

2018-05-05 00:10

中職／悍將隊牛棚調整回穩 倪福德變終結者

2018-05-04 22:58

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-05 10:31

中職／張志豪代打再見轟 兄弟5：4險勝獅

2018-05-04 21:50

MLB／陳偉殷失4分吞首敗 馬丁利：打線沒支援

2018-05-05 11:06

SBL／林書緯下周返美 季後拚增重、練三分球

2018-05-04 16:08

中職／詹子賢在二軍苦練 回一軍重新出發

2018-05-04 17:48

中職／中信續出奇招 後援投手楊志龍5日先發

2018-05-04 20:16

MLB／終於等到了 普荷斯3千安出爐史上第32人

2018-05-05 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top