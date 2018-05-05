亞運／史上首次雙城亞運 籌委會對交通掛保證

2018-05-05 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



印尼亞運籌備會執行委員納維爾（Syahrir Nawier）。圖／中華奧會提供 分享 facebook

2018年雅加達亞運將同時在雅加達及巨港兩個城市舉行，是亞運史上唯一的雙城亞運，不過上個月中華隊亞運考察團至當地考察，對於當地交通大為憂心，今天印尼亞運籌備會執行委員納維爾（Syahrir Nawier）在宜蘭出席2018奧林匹克路跑時表示，不只選手，連到印尼當地採訪的媒體，給予交通上最便捷的服務。

這是印尼自1962年舉辦第4屆亞運後，相隔56年再度舉辦亞運，且這次同時在雅加達和巨港兩個城市舉行，是亞運史上唯一的雙城亞運。納維爾對於當地的交通問題有信心可以解決，他指出，亞運期間學校單位全面放假，也因此紓解不少交通問題，此外，也會另闢專用道路，並有警察在前方開道護送選手，確保從選手村至各場館可以在35至40分鐘的車程抵達。

納維爾透露，巨港目前正在興建輕軌列車，屆時完工後，教練與選手可以直接從機場搭乘抵達目的地，交通問題不需要煩惱。對於往返雅加達與巨港的交通，由於兩座城市間只能靠著飛機往來，納維爾及亞奧會理事會新聞部經理周健皆表示，建議採訪亞運的媒體，若在條件允許的話，還是兩個城市派不同人馬前往。

今天有曾一同前往考察的媒體反應，這次雅加達賽會園區幅員遼闊，選手、教練的交通上大致沒有太大問題，但目前各場館間沒有接駁車的規劃，也會讓前往採訪的媒體在各場館間移動十分不便，對此納維爾承諾，屆時籌委會會將此問題反應上去，以利媒體的採訪作業。