路跑／跑出自己豐富人生 千葉真子：跑步帶來自信

2018-05-04 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



在1997年雅典世界田徑錦標賽女子10000公尺摘下銅牌，打破日本女將69年來無人在此項目奪牌的紀錄，日本前奧運長跑國手千葉真子這次獲邀來台參加2018國際奧林匹克路跑，擔任3公里組的領跑員，希望藉由賽事交流帶來日本的馬拉松文化。

千葉真子曾在1996年的亞特蘭大奧運，在女子10000公尺跑出第5名成績，隔年在雅典世錦賽女子10000公尺摘銅。千葉真子並非田徑選手出身，原本是軟網選手，在國三一次接力賽因人數不足而被邀請加入，因此體會到田徑接力賽有趣之處。

而她也在高中開始正式接受田徑訓練，她也曾因傷而放棄過馬拉松，不過無法放棄熱愛跑步的心，在26歲時復出，隔年就在巴黎世界田徑錦標賽摘下女子馬拉松銅牌的佳績。現在千葉真子早已退役，但她仍不遺餘力的在各地推廣馬拉松，第2次來台的她表示，現在愈來愈多台灣跑者會到日本參加馬拉松賽事，希望藉由比賽將兩國的馬拉松文化優點互相交流。