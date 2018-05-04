親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
一朗暫別選手
MLB
棒球
綜合
籃球

大學自治神聖不可侵犯 學者：誤會一場

路跑／跑出自己豐富人生 千葉真子：跑步帶來自信

2018-05-04 21:57聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

在1997年雅典世界田徑錦標賽女子10000公尺摘下銅牌，打破日本女將69年來無人在此項目奪牌的紀錄，日本前奧運長跑國手千葉真子這次獲邀來台參加2018國際奧林匹克路跑，擔任3公里組的領跑員，希望藉由賽事交流帶來日本的馬拉松文化。

千葉真子曾在1996年的亞特蘭大奧運，在女子10000公尺跑出第5名成績，隔年在雅典世錦賽女子10000公尺摘銅。千葉真子並非田徑選手出身，原本是軟網選手，在國三一次接力賽因人數不足而被邀請加入，因此體會到田徑接力賽有趣之處。

而她也在高中開始正式接受田徑訓練，她也曾因傷而放棄過馬拉松，不過無法放棄熱愛跑步的心，在26歲時復出，隔年就在巴黎世界田徑錦標賽摘下女子馬拉松銅牌的佳績。現在千葉真子早已退役，但她仍不遺餘力的在各地推廣馬拉松，第2次來台的她表示，現在愈來愈多台灣跑者會到日本參加馬拉松賽事，希望藉由比賽將兩國的馬拉松文化優點互相交流。

41歲的千葉真子現在育有2個女兒，分別是5歲及3歲，雖然現在不如擔任選手時，一天1000公里的跑量，但仍會維持每天簡單的跑步運動，「跑步可以說是改變了我的人生，讓我的人生成長、改變，且變得豐富許多，也讓原本沒自信的我變得更有自信，透過跑步讓自己發光發熱，我也在跑步中展現了我自己。」

日本前長跑好手千葉真子。記者毛琬婷／攝影
日本前長跑好手千葉真子。記者毛琬婷／攝影
分享

田徑
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

田徑／標槍好手黃士峰備戰亞運 到日本比挑戰賽

2018-05-04 17:19

NFL薪資一破再破 四分衛真的賺翻了

2018-05-04 18:03

足球／企業球隊苦撐 想轉職業經費大不易

2018-05-04 17:59

NFL／萊恩續約獵鷹 年薪3千萬史上第一人！

2018-05-04 17:42

體育署與緯來電視網合作 提升台灣體育關注度

2018-05-04 17:04

PGA／富國高球賽推桿頻失手 伍茲搖頭

2018-05-04 17:01

田徑／亞青賽名單 33名選手、11名教練陣容龐大

2018-05-04 14:03

拉巴特女網／直落二勝出 謝淑薇首闖紅土四強

2018-05-04 09:43

網球／首爾挑戰賽因傷退賽 盧彥勳不放棄亞運

2018-05-04 01:19

排球／備戰亞運 楊孟樺：狀況比之前好很多

2018-05-03 19:54

足球／6年足球計畫 體育署提6大發展預定地

2018-05-03 19:04

桌球／世錦賽南北韓交手變聯手 日本球迷氣炸

2018-05-03 18:39

希臘諸神加持 台電6球隊全新隊徽出擊

2018-05-03 17:22
看更多

熱門文章

中職／害羞又俏皮 正妹球迷讓轉播單位拍到忘情

2018-05-04 10:16

NBA／詹姆斯、勒夫狂飆74分 騎士2連勝回主場

2018-05-04 09:13

NBA／詹姆斯登峰造極 歸功凱西逼出最強自己

2018-05-04 12:56

MLB／水手鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

2018-05-04 04:22

NBA／洛齊爾領軍逆轉 塞爾蒂克2連勝76人

2018-05-04 11:29

NBA／勒夫回神飆31分 詹姆斯讚非凡表現

2018-05-04 10:25

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

NBA／綠衫軍22分大逆轉 泰托姆：像賽季縮影

2018-05-04 12:17

MLB／紅襪普萊斯崩盤 林子偉替補游擊策雙殺

2018-05-04 12:24

NBA／不認同被綠衫軍封印 西蒙斯：自己想太多

2018-05-04 17:00

NBA／76人傳奇J博士倒戈 承認泰托姆該是狀元

2018-05-04 15:10

MLB／田中將大連3場優質先發 洋基3連勝太空人

2018-05-04 11:59

MLB／普荷斯3千安「M1」 大谷雙安助天使勝

2018-05-04 13:23

SBL／周伯勳被控性侵 稱「席地而做」你情我願

2018-05-03 23:53

MLB／一朗轉任總經理特助 聲明裡沒有「退休」

2018-05-04 07:38

MLB／鈴木一朗3089安 能否再增加得看明年

2018-05-04 08:03

戒不了棒球癮 鈴木一朗匠人魂永保持訓練

2018-05-04 10:27

勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒

2018-05-04 07:00

MLB／何時退休？鈴木一朗：開始用拐杖的時候

2018-05-04 09:13

NBA／拋投失敗直接暴扣 爵士米契爾：跳太高了

2018-05-03 23:56

NBA／傳費茲戴爾接尼克兵符 先到拉脫維亞拜碼頭

2018-05-04 08:51

MLB／無緣對決一朗 天使失望的不僅大谷翔平

2018-05-04 10:59

MLB／陳偉殷出戰紅人 先發特報

2018-05-04 18:57

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-04 11:06

韓職／王維中5日登板 拚個人本季第4勝

2018-05-03 23:51

中職／張正偉本季首次猛打賞 再當老東家殺手

2018-05-03 23:47

MLB／無緣對決大谷翔平 鈴木一朗嘆可惜

2018-05-04 09:13

中職／兄弟「拐氣」再度成功 張志豪代打再見轟

2018-05-04 21:33

中職／後援當先發用上癮 兄弟推楊志龍接棒

2018-05-04 17:45

MLB／今日戰績表 大谷敲雙安天使3連勝

2018-05-04 15:25

MLB／職棒生涯27年 鈴木一朗日美都寫紀錄

2018-05-04 10:51

中職／親人來台加持 獅隊瑞安斷暴力猿得分紀錄

2018-05-03 23:43

中職／黃甘霖堅持投手定位 才能避免受傷

2018-05-04 18:02

NBA／無實績仍秘密續約 巫師總管任期將破15年

2018-05-04 18:22

影／鈴木一朗轉任特助 美職神紀錄一次看

2018-05-04 13:48

MLB／成績下滑回凡間 一朗神技只能回味

2018-05-04 14:49

拉巴特女網／直落二勝出 謝淑薇首闖紅土四強

2018-05-04 09:43

MLB／本季不再上場比賽 一朗：毫無失落感

2018-05-04 14:53

MiLB／張育成敲再見轟 朱立人繳雙安表現

2018-05-04 10:20

田徑／亞青賽名單 33名選手、11名教練陣容龐大

2018-05-04 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top