足球／企業球隊苦撐 想轉職業經費大不易

2018-05-04 17:59 中央社 高雄4日電



台電足球隊是國內老牌半職業足球隊，也是台灣甲級企業足球聯賽的常勝軍，球隊總教練陳貴人對足球隊職業化樂觀其成，但卻質疑錢從那裡來？ 中央社 分享 facebook

國內成立「職業足球聯賽」呼聲再起，雖然足球職業化政策不明朗，企業資助經費有限，像樣場地也付之闕如，高雄半職業足球隊仍在苦撐，期盼政府帶頭推動職業化，不要光有口號。

台電足球隊是國內老牌半職業足球隊，也是台灣甲級企業足球聯賽的常勝軍，球隊總教練陳貴人對足球隊職業化樂觀其成，但卻質疑錢從那裡來？他說，目前台電養6支球隊光是人事費每年就得花新台幣2、3000萬元，職業化每年經費上億元跑不掉。

他也說，台電是老牌球隊，在歷屆台灣甲級企業足球聯賽戰績還不錯，平時並常與來台移地訓練的日、韓及中國大陸職業球隊切磋球技，國際賽經驗也豐富，頗有職業水準。

球隊成員不乏台電員工，陳貴人說，如果職業化政策不明確或沒有前景，會影響員工轉職到職業隊意願。

陳貴人指出，當下國內各地像樣的足球場地缺缺也是發展職業隊一大絆腳石，台電足球隊目前租借中正高工操場作為操兵備戰主場，場地設施差強人意，還得配合校方空檔，加上每次練球總要勞師動眾出車搬運器材上上下下，相當不便。

高雄陽信銀行女子足球隊是近年新成軍的南台灣女子職業足球隊，在高雄市足球委員會主委、立委劉世芳牽線下，陽信銀行成為高雄市女足最強力的後盾。

高雄陽信女足成軍3年來，每年經費約600萬元，公部門及陽信銀行各出一半。高雄陽信銀行女子足球隊總教練賴冠洲表示，職業足球隊是燒錢的，體育署喊說2021年要讓足球隊職業化，但迄今「只聞樓梯響，未見人下樓」，政策不明確下，影響企業投注意願，看不見未來也令意者卻步，家長更不放心讓子弟走這條路。

賴冠洲也舉台電為例，台電員工轉職問題不解決，台電隊這支大咖難以成軍，由於台電隊是指標隊，如不率先成軍，觀望氣氛勢必更重。

賴冠洲表示，即使職業隊出來了，要比照中職巡迴各地比賽，各地像樣的場地付之闕如是一大問題，球隊球員前途及後端各級學校培訓球隊人才的銜接，更需讓大家看到前景，職業隊才走得下去，但迄今仍是「八字未看到一撇」。

他指出，高雄現有國小、國中、高中職的三級球隊梯隊，又有梯隊小將們升上大學做為「準備隊」，加上有國家體育場國際級賽事場地，設施完善，發展職業隊的基礎算是比較好的，不像其他縣市要從頭開始那樣辛苦。

賴冠洲表示，位在國立高雄大學附近的「楠梓文中足球場興建計畫」經費2億元，正在體育署審核中，將打造人工草皮及天然草皮各一座專業足球訓練場地，完工啟用後讓在地職業隊訓練主場有著落。

他又說，足球運動人口是需要長期培養的，不能指望每4年一度的世足賽熱來帶動，更需要政府號召企業結合社會各界資源由上而下來推動，否則民間由下而上來推動將會事半功倍。

劉世芳也認為，全球關心足球人口高達4億，殷切期盼台灣的足球運動風氣不再只是每4年才瘋一次的世足賽熱，而是更多民眾下場體驗的運動。

她說，促進台灣足球運動風氣須從足球運動年齡向下扎根與往上發展雙管齊下，希望從設備、足球技巧、社團培訓多方出擊，從國小、國中、高中一路到大專打造出全國最堅強系統鏈，創造出優質的訓練環境及升學管道，讓未來成立的職業足球隊好球員不虞匱乏。