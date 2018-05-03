排球／積極備戰亞運 楊孟樺：狀況比之前好很多

2018-05-03 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台電女排「自由女神」楊孟樺。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 帶著左手骨裂的傷勢拼戰，「自由女神」楊孟樺在去年台北世大運女排場上展現出堅毅精神，奮力撲救每一顆球，帶給球迷們滿滿的感動，不過也因為受傷的緣故，導致她在大專排球聯賽（UVL）手感不甚理想，目前入選亞運男女排培訓名單的球員都在國訓中心積極備戰，她表示，目前就是針對個人動作、節奏進行微調，「現在狀況已比之前好很多，身體結構也比之前強壯許多。」

今天楊孟樺出席台電新隊徽發表記者會，展示以戰鬥女神「雅典娜」為代表人物的新隊徽，「這個LOGO是我們大家一起討論出來的，每個細節都有它代表的意義，過去球隊從來也沒有LOGO過，所以感覺十分新鮮。」目前亞運男女排培訓隊都在國訓中心積極備戰，接下來要先前往哈薩克進行挑戰盃。

由於國際排球總會（FIVB）今年改制，將以往的世界女排大獎賽、世界男排聯賽合併更名為國際男女排聯賽，但由於台灣不在前16強內，必須從5月中旬陸續展開的挑戰盃中打起。

楊孟樺說：「在國訓這段期間主要以個人練習調整為主，包含肌力、動作及節奏的微調。之前因為受傷導致接球狀況不佳，現在透過重訓也收到不少效果，身體結構比以往都強，狀況也都比之前好很多。」

而台電重砲黃建逢也在亞運男排培訓名單中，他表示，目前球隊都還在磨合階段，上周球隊才剛從大陸山東移地訓練回來，在與山東男排對戰過程中輸多贏少，目前還需要一段時間進行調整，不過黃建逢仍希望能在今年亞運替台灣拼一面獎牌回來。