舉重／小將謝孟恩以總和312公斤 勇奪亞青盃金牌

2018-05-03 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



舉重小將謝孟恩以總和312公斤的亮眼成績，勇奪2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽男子94公斤級金牌。圖／高雄市體育處提供 分享 facebook 高雄市舉重小將、現就讀鼓山高中的謝孟恩，赴烏茲別克參加2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽，以總和312公斤的亮眼成績，勇奪男子94公斤級賽事金牌。

四月下旬剛結束的107年全國中等學校運動會中，選手謝孟恩以總和302公斤的成績技壓群雄，榮膺高男組金牌。賽後馬上又飛往烏茲別克，參加2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽，他持續維持好手感，以抓舉137公斤、挺舉175公斤、總和312公斤奪金，為台灣代表隊扮演「開金庫」的要角，更寫下個人生涯最佳成績。

高雄市體育會理事長朱文慶表示，謝孟恩代表台灣以抓舉137公斤（銀牌）、挺舉175公斤（金牌）、總和312公斤（金牌），為中華台北獲得2金、1銀，現場升起中華台北會旗演奏國旗歌，讓人動容。孟恩興奮的說：「我做到了！」

謝孟恩是布農族原住民，家在高雄市桃源區。鼓山高中舉重指導教練吳銘通說，孟恩生長在單親家庭，家境非常辛苦，剛加入舉重隊時比較沒自信，難得的是非常懂事，希望能在每一場比賽拿出好表現，改善生活環境。

吳銘通表示，謝孟恩非常有潛力，學習態度積極，就讀寶來國中一年級時就加入舉重隊，練習3年征戰大小賽事，開始嶄露頭角。從高一入學至今，成績進步近100公斤，進步幅度非常驚人！高雄市體育會舉重委員會將持續栽培謝孟恩，以2018年青年奧運為下一個階段目標，希望能代表台灣拿下前3名。