親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

文金會咬耳朵…金正恩為何娶李雪主？ 唇語專家破解關鍵字

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

盼政府放寬規則 施宣麟：讓轉播成賽事標準配備

2018-05-03 15:05聯合晚報 記者吳敏欣／台北報導

施宣麟（左）與體育台工作人員一起參與賽事轉播。 智林運動行銷／提供
施宣麟（左）與體育台工作人員一起參與賽事轉播。 智林運動行銷／提供
分享

智林體育台雖然承接許多國內運動賽事轉播，但至今仍未有廣告收益，只能靠宏碁集團的智榮基金會提供贊助，不過智林運動行銷公司董事長施宣麟卻說，「我覺得性價比（CP值）蠻高的，過去基金會會去孤兒院或贊助體育圈，每次贊助一個人或一個團隊，現在投入這行，可能有上萬人被影響到。」

曾在中職任職的智林體育台經理許德富表示，轉播賽事一天的成本約5萬元，但許多協會的資金有限，根本付不起，雖然體育署鼓勵網路直播，卻不能核銷相關費用，智林這邊有時也接受「無償試做」，希望能打出口碑，更期待政府在初期能核銷轉播費用，讓更多的賽事被大家看到。

雖然在MOD上有頻道，但施宣麟也在臉書同步直播比賽，他表示，基層運動的特性搭配網路世代發展，是體育推廣的好時機，現在大家習慣看手機，將賽事轉播放到臉書直播，透過臉書的演算法，可主動又快速地找到收視群。

他舉例轉播法式滾球比賽曾創下1000多人同時在線上收看，其中有許多是泰國球迷，而清華大學和交通大學的梅竹賽，更寫下6000多人的瞬間收視率，也讓施宣麟見識到分眾力量。

回想當年創立智林運動行銷時，一開始也是默默無名，後來逐漸做出成績，甚至在桃園球場完成汽車廣告等大案例，施宣麟希望智林體育台能成為另一個先鋒，讓轉播成為台灣各單項賽事的標準配備。

體育廣告網路直播

相關新聞

當基層運動推手 施振榮二兒子投入體育轉播

2018-05-03 15:01

轉播基層賽事 智林體育台見證440個冠軍

2018-05-03 15:02

歐冠盃／利物浦險勝羅馬 挺進歐冠盃決賽

2018-05-03 15:10

舉重／小將謝孟恩以總和312公斤 勇奪亞青盃金牌

2018-05-03 15:00

歐冠盃／躺草地看直播 城市星綠地快閃市府前廣場

2018-05-03 14:28

田徑／台灣最速男楊俊瀚 跑進adidas團隊

2018-05-03 12:48

拉巴特女網／3盤大戰出線 謝淑薇闖進8強

2018-05-03 11:55

羽球／馬來西亞世青冠軍 打假球禁賽20年

2018-05-03 09:38

全大運落幕／掃下61金 台體大本屆大贏家

2018-05-02 23:48

全大運／楊俊瀚再破全國 200公尺3連霸

2018-05-02 23:35

羽球／重返球后 戴資穎平常心：好看沒有什麼用

2018-05-02 17:49

羽球／代言接不完 戴資穎：各方都想嘗試

2018-05-02 17:32

歐冠盃／本澤馬雙響 皇馬連3年爭冠

2018-05-02 17:29

羽球／戴資穎任中華電信代言人 喜獲300萬贊助

2018-05-02 17:13

全大運／破400混合式全國紀錄 王星皓再奪金

2018-05-02 16:41

足球／台甲聯賽為起點 催生本土職業聯賽

2018-05-02 16:38

蕭美玉爆亞運退訓賠百萬 林義傑：不應懲罰選手

2018-05-02 16:07

全大運／楊俊瀚帶頭衝 葉守博亞運200公尺達標

2018-05-02 14:52

全大運／改寫200公尺紀錄 楊俊瀚驚訝破太多

2018-05-02 14:33

全大運／政大小跑車參戰 黃博暄挑戰三千障礙賽

2018-05-02 13:28

全大運／奶爸余嘉軒摘首金 嘆陳傑不在沒樂趣

2018-05-02 13:06

全大運／向俊賢回穩跳高6連霸、亞運也達標

2018-05-02 12:32

圖輯／全大運向俊賢跳高六連霸

2018-05-02 12:21
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞復出一鳴驚人 柯爾：所有事都改變了

2018-05-02 16:45

SBL／KTV活春宮？ 台啤周伯勳遭控性侵女大生

2018-05-03 09:25

NBA／巴克利放話要給教訓 格林回應別只是說說

2018-05-02 16:54

NBA／會笑死！勇士格林罰球鵜鶘朗多一旁惡搞

2018-05-02 22:39

NBA／米契爾送11助攻 爵士擊落火箭扳平系列賽

2018-05-03 11:09

NBA／暴龍首戰惜敗 凱西：不知是緊張或心魔

2018-05-02 17:25

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

羽球／重返球后 戴資穎平常心：好看沒有什麼用

2018-05-02 17:49

SBL／球星性侵疑雲 周伯勳：監視器會還我清白

2018-05-03 10:03

NBA／諾維茨基被訓練師羞辱 4年前你就玩完了!

2018-05-02 16:23

SBL／周伯勳涉性侵 女子喊「不要」成案情關鍵

2018-05-03 11:34

NBA／柯瑞強勢回歸 格林：年度最佳第6人

2018-05-03 09:06

NBA／放話要教訓格林 巴克利道歉了

2018-05-03 10:15

SBL／監視器曝光！周伯勳與女子各自離開無異狀

2018-05-03 13:28

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛

2018-05-03 07:00

NBA／季後賽主場14連勝 勇士直逼公牛紀錄

2018-05-02 23:55

NBA／老當益壯！ 71歲賈霸參加舞蹈綜藝節目

2018-05-02 18:25

NBA／菜鳥米契爾狂飆紀錄 直逼名人堂傳奇球星

2018-05-03 14:54

運動員陷性侵疑雲 台啤周伯勳非首例

2018-05-03 10:58

MLB／克蕭也贏不了響尾蛇 道奇教頭感到困惑

2018-05-02 16:41

羽球／代言接不完 戴資穎：各方都想嘗試

2018-05-02 17:32

SBL／周伯勳去年已訂婚 婚紗照曾被業者當範本

2018-05-03 12:42

中職／兄弟出奇招贏球 球迷場邊舉標語酸史總

2018-05-02 23:52

NBA／不當第6人 柯爾：柯瑞G3先發

2018-05-03 12:34

MLB／5局症沒藥醫 達比修4.1局挨3轟吞敗投

2018-05-03 09:05

中職／布魯斯奪11K平紀錄 不敵彭政閔致命安打

2018-05-02 21:18

MLB／又是三度炸裂！貝茲4度三響砲隊史第一人

2018-05-03 08:05

日職／羅德先發崩盤 陳冠宇中繼4局失1分

2018-05-02 20:37

SBL／KTV撿屍女大生？周伯勳堅稱是雙方同意

2018-05-03 10:09

中職／史總IG留言暗示下台？領隊否認要換教頭

2018-05-03 10:53

NBA／太陽找到新教頭 爵士助教出線

2018-05-03 08:30

MLB／史丹頓雙響相挺 塞佛里諾飆首場完封勝

2018-05-03 12:04

SBL／素人出身成選秀狀元 周伯勳多次入選國手

2018-05-03 10:52

MLB／美聯4月最佳新人 當然就是大谷翔平

2018-05-03 08:08

MLB／一朗若退休 日籍打者只剩二刀流大谷

2018-05-02 18:39

MLB／穿回水手球衣 鈴木一朗傳退休

2018-05-03 00:03

MLB／退休倒數計時？ 美媒：一朗說沒有喔

2018-05-03 09:23

蕭美玉爆亞運退訓賠百萬 林義傑：不應懲罰選手

2018-05-02 16:07

春季聯賽／張泰山解禁 台壽保遭淘汰無緣亮相

2018-05-02 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top