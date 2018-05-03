盼政府放寬規則 施宣麟：讓轉播成賽事標準配備

2018-05-03 15:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳敏欣 ／台北報導



施宣麟（左）與體育台工作人員一起參與賽事轉播。 智林運動行銷／提供 分享 facebook

智林體育台雖然承接許多國內運動賽事轉播，但至今仍未有廣告收益，只能靠宏碁集團的智榮基金會提供贊助，不過智林運動行銷公司董事長施宣麟卻說，「我覺得性價比（CP值）蠻高的，過去基金會會去孤兒院或贊助體育圈，每次贊助一個人或一個團隊，現在投入這行，可能有上萬人被影響到。」

曾在中職任職的智林體育台經理許德富表示，轉播賽事一天的成本約5萬元，但許多協會的資金有限，根本付不起，雖然體育署鼓勵網路直播，卻不能核銷相關費用，智林這邊有時也接受「無償試做」，希望能打出口碑，更期待政府在初期能核銷轉播費用，讓更多的賽事被大家看到。

雖然在MOD上有頻道，但施宣麟也在臉書同步直播比賽，他表示，基層運動的特性搭配網路世代發展，是體育推廣的好時機，現在大家習慣看手機，將賽事轉播放到臉書直播，透過臉書的演算法，可主動又快速地找到收視群。

他舉例轉播法式滾球比賽曾創下1000多人同時在線上收看，其中有許多是泰國球迷，而清華大學和交通大學的梅竹賽，更寫下6000多人的瞬間收視率，也讓施宣麟見識到分眾力量。

回想當年創立智林運動行銷時，一開始也是默默無名，後來逐漸做出成績，甚至在桃園球場完成汽車廣告等大案例，施宣麟希望智林體育台能成為另一個先鋒，讓轉播成為台灣各單項賽事的標準配備。