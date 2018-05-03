親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

文金會咬耳朵…金正恩為何娶李雪主？ 唇語專家破解關鍵字

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

當基層運動推手 施振榮二兒子投入體育轉播

2018-05-03 15:01聯合晚報 記者吳敏欣／台北報導

身為企業家的第二代，施宣麟積極投入體育賽事的轉播。 智林運動行銷／提供
身為企業家的第二代，施宣麟積極投入體育賽事的轉播。 智林運動行銷／提供
分享

有人擔任領隊增曝光 有人投入轉播挺基層

近年有越來越多企業家第二代投入體育相關產業，包含中職猿隊領隊劉玠廷和富邦悍將領隊蔡承儒，皆為外界所熟知；但還有一位默默為台灣基層運動貢獻心力的企業家之子，他是智林體育台行銷董事長施宣麟，也是宏碁集團創辦人施振榮的二兒子。

不同於其他富商第二代站在家族企業第一線，讓運動產業成為自家集團的分支，以爭取更多曝光，施宣麟選擇隱身在鏡頭後，進入運動行銷已有十多年，更在兩年前開播智林體育台，投入基層的轉播服務。淡江大學資工系畢業的他，對於工程事務相當上手，現在舉凡機房、現場拉線材、架機器都能親自打理，完全沒有老闆的架子。

當初為了和中華職棒會長黃鎮台合作解決轉播問題，施宣麟去申請MOD執照，希望能成立中職專屬頻道，沒想到「MP & Silva」突然出現，他自知資金無法相比，也不該阻擋聯盟以高價賣出轉播權，只能退出競爭，另找出路，「牌下來只好開播，不播要罰錢，我去問是要罰50萬元還是200萬，但他們說不知道，因為沒有罰過，問我要當第一個嗎？」

如今，智林體育台成為國內各項基層賽事轉播主力，更是冷門運動的轉播平台，讓外界也有機會看到選手們的努力。

談到企業第二代投入運動產業，施宣麟表示，過去第一代企業家多以贊助選手或比賽的方式投資運動界，因忙著創業，無法分心經營運動相關事業；第二代們較有自由度，重要的是有興趣，可以在這一塊上多加著墨，大家一起推展台灣運動，也是好事。

體育淡江大學創業

相關新聞

盼政府放寬規則 施宣麟：讓轉播成賽事標準配備

2018-05-03 15:05

轉播基層賽事 智林體育台見證440個冠軍

2018-05-03 15:02

歐冠盃／利物浦險勝羅馬 挺進歐冠盃決賽

2018-05-03 15:10

舉重／小將謝孟恩以總和312公斤 勇奪亞青盃金牌

2018-05-03 15:00

歐冠盃／躺草地看直播 城市星綠地快閃市府前廣場

2018-05-03 14:28

田徑／台灣最速男楊俊瀚 跑進adidas團隊

2018-05-03 12:48

拉巴特女網／3盤大戰出線 謝淑薇闖進8強

2018-05-03 11:55

羽球／馬來西亞世青冠軍 打假球禁賽20年

2018-05-03 09:38

全大運落幕／掃下61金 台體大本屆大贏家

2018-05-02 23:48

全大運／楊俊瀚再破全國 200公尺3連霸

2018-05-02 23:35

羽球／重返球后 戴資穎平常心：好看沒有什麼用

2018-05-02 17:49

羽球／代言接不完 戴資穎：各方都想嘗試

2018-05-02 17:32

歐冠盃／本澤馬雙響 皇馬連3年爭冠

2018-05-02 17:29

羽球／戴資穎任中華電信代言人 喜獲300萬贊助

2018-05-02 17:13

全大運／破400混合式全國紀錄 王星皓再奪金

2018-05-02 16:41

足球／台甲聯賽為起點 催生本土職業聯賽

2018-05-02 16:38

蕭美玉爆亞運退訓賠百萬 林義傑：不應懲罰選手

2018-05-02 16:07

全大運／楊俊瀚帶頭衝 葉守博亞運200公尺達標

2018-05-02 14:52

全大運／改寫200公尺紀錄 楊俊瀚驚訝破太多

2018-05-02 14:33

全大運／政大小跑車參戰 黃博暄挑戰三千障礙賽

2018-05-02 13:28

全大運／奶爸余嘉軒摘首金 嘆陳傑不在沒樂趣

2018-05-02 13:06

全大運／向俊賢回穩跳高6連霸、亞運也達標

2018-05-02 12:32

圖輯／全大運向俊賢跳高六連霸

2018-05-02 12:21
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞復出一鳴驚人 柯爾：所有事都改變了

2018-05-02 16:45

SBL／KTV活春宮？ 台啤周伯勳遭控性侵女大生

2018-05-03 09:25

NBA／巴克利放話要給教訓 格林回應別只是說說

2018-05-02 16:54

NBA／會笑死！勇士格林罰球鵜鶘朗多一旁惡搞

2018-05-02 22:39

NBA／米契爾送11助攻 爵士擊落火箭扳平系列賽

2018-05-03 11:09

NBA／暴龍首戰惜敗 凱西：不知是緊張或心魔

2018-05-02 17:25

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

羽球／重返球后 戴資穎平常心：好看沒有什麼用

2018-05-02 17:49

SBL／球星性侵疑雲 周伯勳：監視器會還我清白

2018-05-03 10:03

NBA／諾維茨基被訓練師羞辱 4年前你就玩完了!

2018-05-02 16:23

SBL／周伯勳涉性侵 女子喊「不要」成案情關鍵

2018-05-03 11:34

NBA／柯瑞強勢回歸 格林：年度最佳第6人

2018-05-03 09:06

NBA／放話要教訓格林 巴克利道歉了

2018-05-03 10:15

SBL／監視器曝光！周伯勳與女子各自離開無異狀

2018-05-03 13:28

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛

2018-05-03 07:00

NBA／季後賽主場14連勝 勇士直逼公牛紀錄

2018-05-02 23:55

NBA／老當益壯！ 71歲賈霸參加舞蹈綜藝節目

2018-05-02 18:25

NBA／菜鳥米契爾狂飆紀錄 直逼名人堂傳奇球星

2018-05-03 14:54

運動員陷性侵疑雲 台啤周伯勳非首例

2018-05-03 10:58

MLB／克蕭也贏不了響尾蛇 道奇教頭感到困惑

2018-05-02 16:41

羽球／代言接不完 戴資穎：各方都想嘗試

2018-05-02 17:32

SBL／周伯勳去年已訂婚 婚紗照曾被業者當範本

2018-05-03 12:42

中職／兄弟出奇招贏球 球迷場邊舉標語酸史總

2018-05-02 23:52

NBA／不當第6人 柯爾：柯瑞G3先發

2018-05-03 12:34

MLB／5局症沒藥醫 達比修4.1局挨3轟吞敗投

2018-05-03 09:05

中職／布魯斯奪11K平紀錄 不敵彭政閔致命安打

2018-05-02 21:18

MLB／又是三度炸裂！貝茲4度三響砲隊史第一人

2018-05-03 08:05

日職／羅德先發崩盤 陳冠宇中繼4局失1分

2018-05-02 20:37

SBL／KTV撿屍女大生？周伯勳堅稱是雙方同意

2018-05-03 10:09

中職／史總IG留言暗示下台？領隊否認要換教頭

2018-05-03 10:53

NBA／太陽找到新教頭 爵士助教出線

2018-05-03 08:30

MLB／史丹頓雙響相挺 塞佛里諾飆首場完封勝

2018-05-03 12:04

SBL／素人出身成選秀狀元 周伯勳多次入選國手

2018-05-03 10:52

MLB／美聯4月最佳新人 當然就是大谷翔平

2018-05-03 08:08

MLB／一朗若退休 日籍打者只剩二刀流大谷

2018-05-02 18:39

MLB／穿回水手球衣 鈴木一朗傳退休

2018-05-03 00:03

MLB／退休倒數計時？ 美媒：一朗說沒有喔

2018-05-03 09:23

蕭美玉爆亞運退訓賠百萬 林義傑：不應懲罰選手

2018-05-02 16:07

春季聯賽／張泰山解禁 台壽保遭淘汰無緣亮相

2018-05-02 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top