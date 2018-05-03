當基層運動推手 施振榮二兒子投入體育轉播

2018-05-03 15:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳敏欣 ／台北報導



身為企業家的第二代，施宣麟積極投入體育賽事的轉播。 智林運動行銷／提供 分享 facebook

有人擔任領隊增曝光 有人投入轉播挺基層

近年有越來越多企業家第二代投入體育相關產業，包含中職猿隊領隊劉玠廷和富邦悍將領隊蔡承儒，皆為外界所熟知；但還有一位默默為台灣基層運動貢獻心力的企業家之子，他是智林體育台行銷董事長施宣麟，也是宏碁集團創辦人施振榮的二兒子。

不同於其他富商第二代站在家族企業第一線，讓運動產業成為自家集團的分支，以爭取更多曝光，施宣麟選擇隱身在鏡頭後，進入運動行銷已有十多年，更在兩年前開播智林體育台，投入基層的轉播服務。淡江大學資工系畢業的他，對於工程事務相當上手，現在舉凡機房、現場拉線材、架機器都能親自打理，完全沒有老闆的架子。

當初為了和中華職棒會長黃鎮台合作解決轉播問題，施宣麟去申請MOD執照，希望能成立中職專屬頻道，沒想到「MP & Silva」突然出現，他自知資金無法相比，也不該阻擋聯盟以高價賣出轉播權，只能退出競爭，另找出路，「牌下來只好開播，不播要罰錢，我去問是要罰50萬元還是200萬，但他們說不知道，因為沒有罰過，問我要當第一個嗎？」

如今，智林體育台成為國內各項基層賽事轉播主力，更是冷門運動的轉播平台，讓外界也有機會看到選手們的努力。

談到企業第二代投入運動產業，施宣麟表示，過去第一代企業家多以贊助選手或比賽的方式投資運動界，因忙著創業，無法分心經營運動相關事業；第二代們較有自由度，重要的是有興趣，可以在這一塊上多加著墨，大家一起推展台灣運動，也是好事。