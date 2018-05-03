親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

拉巴特女網／3盤大戰出線 謝淑薇闖進8強

2018-05-03 11:55聯合報 記者曾思儒╱即時報導

謝淑薇。 報系資料照
謝淑薇。 報系資料照
分享

我國網球「一姊」謝淑薇在紅土賽季第3站的拉巴特女網賽，以2連勝挺進8強，今晚她將對決持外卡晉級的烏克蘭對手扎瓦特絲卡（Katarina Zavatska），搶進4強門票。

謝淑薇的本季紅土戰場是從瑞士展開，但在盧加諾女網賽首輪出局，轉戰德國斯圖加特則是會外賽就止步。

本周前進摩洛哥首都拉巴特，賽會總獎金為25萬美元，世界排名60的謝淑薇名列第8種子，她在首輪碰美國好手瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），歷時2小時10分鐘後以3：6、7：6（7：3）、6：1逆轉晉級，昨天深夜對上從資格賽挺進的斯洛維尼亞新秀齊丹塞珂（Tamara Zidansek），謝淑薇再度演出後來居上戲碼。

20歲齊丹塞珂的世界排名135，首盤就和謝淑薇就戰到「搶7」；謝在3：6落後下，雖先瓦解對手3個盤末點，但追到6：6後被齊丹塞珂連下2分，以6：8讓出第一盤。不過第二盤謝淑薇 3度破發成功，以6：3扳平盤數，決勝盤也是連破2局，取得4：0奠定勝基，最終再一個6：3帶走勝利。

這場3盤大戰共打了2小時22分鐘，不過謝淑薇沒有太多休息時間，今天晚上就要連3天出賽。

謝淑薇在8強賽的對手扎瓦特絲卡，年僅18歲，世界排名260位，過去兩人沒有交手紀錄。

謝淑薇

相關新聞

羽球／馬來西亞世青冠軍 打假球禁賽20年

2018-05-03 09:38

全大運落幕／掃下61金 台體大本屆大贏家

2018-05-02 23:48

全大運／楊俊瀚再破全國 200公尺3連霸

2018-05-02 23:35

羽球／重返球后 戴資穎平常心：好看沒有什麼用

2018-05-02 17:49

羽球／代言接不完 戴資穎：各方都想嘗試

2018-05-02 17:32

歐冠盃／本澤馬雙響 皇馬連3年爭冠

2018-05-02 17:29

羽球／戴資穎任中華電信代言人 喜獲300萬贊助

2018-05-02 17:13

全大運／破400混合式全國紀錄 王星皓再奪金

2018-05-02 16:41

足球／台甲聯賽為起點 催生本土職業聯賽

2018-05-02 16:38

蕭美玉爆亞運退訓賠百萬 林義傑：不應懲罰選手

2018-05-02 16:07

全大運／楊俊瀚帶頭衝 葉守博亞運200公尺達標

2018-05-02 14:52

全大運／改寫200公尺紀錄 楊俊瀚驚訝破太多

2018-05-02 14:33

全大運／政大小跑車參戰 黃博暄挑戰三千障礙賽

2018-05-02 13:28

全大運／奶爸余嘉軒摘首金 嘆陳傑不在沒樂趣

2018-05-02 13:06

全大運／向俊賢回穩跳高6連霸、亞運也達標

2018-05-02 12:32

圖輯／全大運向俊賢跳高六連霸

2018-05-02 12:21
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞回歸替補砍28分 勇士再克鵜鶘2連勝

2018-05-02 14:01

NBA／柯瑞復出一鳴驚人 柯爾：所有事都改變了

2018-05-02 16:45

NBA／巴克利放話要給教訓 格林回應別只是說說

2018-05-02 16:54

SBL／KTV活春宮？ 台啤周伯勳遭控性侵女大生

2018-05-03 09:25

NBA／會笑死！勇士格林罰球鵜鶘朗多一旁惡搞

2018-05-02 22:39

NBA／柯瑞替補上陣 回歸轟超大號三分球

2018-05-02 12:43

NBA／暴龍首戰惜敗 凱西：不知是緊張或心魔

2018-05-02 17:25

NBA／騎士逆轉暴龍 詹皇將勝利歸功隊友

2018-05-02 12:29

羽球／重返球后 戴資穎平常心：好看沒有什麼用

2018-05-02 17:49

MLB／大谷敲二壘安跑壘無虞 天使險勝金鶯

2018-05-02 13:34

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

NBA／諾維茨基被訓練師羞辱 4年前你就玩完了!

2018-05-02 16:23

NBA／米契爾送11助攻 爵士擊落火箭扳平系列賽

2018-05-03 11:09

SBL／球星性侵疑雲 周伯勳：監視器會還我清白

2018-05-03 10:03

NBA／老當益壯！ 71歲賈霸參加舞蹈綜藝節目

2018-05-02 18:25

MLB／韋蘭德8局14K白搭 桑契斯轟倒太空人

2018-05-02 13:53

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

NBA／季後賽主場14連勝 勇士直逼公牛紀錄

2018-05-02 23:55

曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛

2018-05-03 07:00

NBA／柯瑞強勢回歸 格林：年度最佳第6人

2018-05-03 09:06

MLB／克蕭也贏不了響尾蛇 道奇教頭感到困惑

2018-05-02 16:41

NBA／林書豪6月再訪台 「林來瘋」吹向花蓮

2018-05-02 13:30

NBA／放話要教訓格林 巴克利道歉了

2018-05-03 10:15

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-03 10:47

全大運／改寫200公尺紀錄 楊俊瀚驚訝破太多

2018-05-02 14:33

羽球／代言接不完 戴資穎：各方都想嘗試

2018-05-02 17:32

全大運／政大小跑車參戰 黃博暄挑戰三千障礙賽

2018-05-02 13:28

MLB／今日戰績表 大谷復出打擊天使中止4連敗

2018-05-02 14:33

NBA／心繫花蓮大地震 林書豪訓練營前進後山

2018-05-02 13:35

中職／布魯斯奪11K平紀錄 不敵彭政閔致命安打

2018-05-02 21:18

運動員陷性侵疑雲 台啤周伯勳非首例

2018-05-03 10:58

日職／羅德先發崩盤 陳冠宇中繼4局失1分

2018-05-02 20:37

MLB／又是三度炸裂！貝茲4度三響砲隊史第一人

2018-05-03 08:05

中職／兄弟出奇招贏球 球迷場邊舉標語酸史總

2018-05-02 23:52

MLB／一朗若退休 日籍打者只剩二刀流大谷

2018-05-02 18:39

MLB／穿回水手球衣 鈴木一朗傳退休

2018-05-03 00:03

MLB／5局症沒藥醫 達比修4.1局挨3轟吞敗投

2018-05-03 09:05

SBL／KTV撿屍女大生？周伯勳堅稱是雙方同意

2018-05-03 10:09

蕭美玉爆亞運退訓賠百萬 林義傑：不應懲罰選手

2018-05-02 16:07

NBA／太陽找到新教頭 爵士助教出線

2018-05-03 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top