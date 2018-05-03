拉巴特女網／3盤大戰出線 謝淑薇闖進8強

2018-05-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



謝淑薇。 報系資料照 分享 facebook

我國網球「一姊」謝淑薇在紅土賽季第3站的拉巴特女網賽，以2連勝挺進8強，今晚她將對決持外卡晉級的烏克蘭對手扎瓦特絲卡（Katarina Zavatska），搶進4強門票。

謝淑薇的本季紅土戰場是從瑞士展開，但在盧加諾女網賽首輪出局，轉戰德國斯圖加特則是會外賽就止步。

本周前進摩洛哥首都拉巴特，賽會總獎金為25萬美元，世界排名60的謝淑薇名列第8種子，她在首輪碰美國好手瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），歷時2小時10分鐘後以3：6、7：6（7：3）、6：1逆轉晉級，昨天深夜對上從資格賽挺進的斯洛維尼亞新秀齊丹塞珂（Tamara Zidansek），謝淑薇再度演出後來居上戲碼。

20歲齊丹塞珂的世界排名135，首盤就和謝淑薇就戰到「搶7」；謝在3：6落後下，雖先瓦解對手3個盤末點，但追到6：6後被齊丹塞珂連下2分，以6：8讓出第一盤。不過第二盤謝淑薇 3度破發成功，以6：3扳平盤數，決勝盤也是連破2局，取得4：0奠定勝基，最終再一個6：3帶走勝利。

這場3盤大戰共打了2小時22分鐘，不過謝淑薇沒有太多休息時間，今天晚上就要連3天出賽。

謝淑薇在8強賽的對手扎瓦特絲卡，年僅18歲，世界排名260位，過去兩人沒有交手紀錄。