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燒不完的敬鵬大火：政府工安失效，工廠應付了事

圖輯／全大運光彩閉幕 中正大學接手來年

2018-05-02 17:15聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

全大運閉幕儀式下午舉行，在體育署長林德福宣布下，正式閉幕，並將會旗交付給下屆舉辦大學中正大學，完成交接儀式。

全大運閉幕儀式下午舉行，眾人一同揮手道別。記者陳正興／攝影
全大運閉幕儀式下午舉行，眾人一同揮手道別。記者陳正興／攝影
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全大運閉幕儀式下午舉行，下屆主辦大學以跆拳道表演，吸引眾人目光。記者陳正興／攝影
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全大運閉幕儀式下午舉行，會旗在眾人注目下，緩緩降下。記者陳正興／攝影
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全大運閉幕儀式下午舉行，下屆主辦大學以跆拳道表演，吸引眾人目光。記者陳正興／攝影
全大運閉幕儀式下午舉行，下屆主辦大學以跆拳道表演，吸引眾人目光。記者陳正興／攝影
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全大運閉幕儀式下午舉行，會旗在體育署長林德福（中）監交下，由中央大學校長周景揚（...
全大運閉幕儀式下午舉行，會旗在體育署長林德福（中）監交下，由中央大學校長周景揚（左）交付給中正大學副校長郝鳳鳴（右），完成交接儀式。記者陳正興／攝影
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